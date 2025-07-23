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沃旭：大彰化西南第二階段及西北離岸風場 首座風機併聯發電

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
大彰化西南第二階段及西北風場自今年四月安裝首座水下基礎，三個月即達首座風機成功併網發電。此風場完成後將專供台積電使用。（圖／沃旭提供）
大彰化西南第二階段及西北風場自今年四月安裝首座水下基礎，三個月即達首座風機成功併網發電。此風場完成後將專供台積電使用。（圖／沃旭提供）

沃旭能源23日宣布，總裝置容量達920 MW的大彰化西南第二階段及西北離岸風場首座風機已成功併聯台電電網並開始發電，完成該風力發電場邁向商轉的重要里程碑。這也是全球首座專為台積電（2330）供應綠電的離岸風場。

沃旭表示，大彰化西南第二階段及西北風場位於彰化縣外海約35至60公里處，共設置66座西門子歌美颯14-236 DD型14 MW風力機組，在920 MW風場全面完工商轉後，將提供大量乾淨電力給企業客戶，具體落實台灣離岸風電建置目標，並進一步邁向淨零轉型未來。

沃旭能源大彰化離岸風場執行長傑拉姆(Jayaram Naidu)表示，自今年四月安裝首座水下基礎以來，短短三個月就達成首座風機成功併網發電，展現沃旭能源卓越的專案執行力。儘管全球風電產業仍面臨諸多挑戰，沃旭持續與供應商和承包商緊密合作，確保專案如期推進。此次里程碑標誌著下一階段工作的開始 — 安全完成風場建置、陸續啟用更多風機，並穩步邁向風場全面商轉的目標。

沃旭台灣董事長汪欣潔表示，大彰化西南第二階段及西北離岸風場首度發電，不僅是沃旭在台灣離岸風電的重要里程碑，也再次彰顯台灣在亞太地區離岸風電的領導地位。這座總裝置容量920 MW的風場所產出的綠電，將透過為期20年的企業購電合約供應給台積電，協助我們的企業客戶實現氣候行動與永續承諾。

自2023年3月做出最終投資決定（Final investment decision）以來，大彰化西南第二階段及西北離岸風場進展順利，目前已完成66座管架式負壓沉箱水下基礎(suction bucket jacket foundations)全數安裝，風機安裝數量達32座，兩座陸上變電站及一座海上變電站皆已通電啟用，海纜鋪設工程也按進度順利建置中。

除了提供大規模乾淨電力，大彰化西南第二階段及西北離岸風場也是台灣首座採用無須打樁的管架式負壓沉箱水下基礎技術的風場。沃旭持續在台灣引進創新技術，負壓沉箱水下基礎在施工過程中幾乎不會產生噪音，風場除役時可完整移除，最大限度減少對海洋生態的潛在影響。

大彰化西南第二階段及西北離岸風場是沃旭能源繼2024年4月完工營運的大彰化東南及西南第一階段離岸風場（900 MW）後，在台灣的第二座GW級離岸風場。待此座風場全數機組完工併網，沃旭在台灣離岸風電的總裝置容量將達1.82 GW，每年生產的乾淨電力約為200萬台灣家戶年用電量，或是相當於每年減少350萬噸二氧化碳排放量，成為推動台灣離岸風電發展的關鍵力量。

台積電 離岸風電

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