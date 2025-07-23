泓德能源旗下星舟快充 攜手台鐵設置東部鐵路充電網

太陽能系統整合商泓德能源（6873）旗下充電運營商星舟快充23日宣布與台鐵合作設置的「東部鐵路充電網」正式啟用，強化花東地區長途與觀光路線的補電便利性，並挹注母公司業績成長。

據悉，星舟快充自2021年成立以來，已陸續與城市車旅、全家、全聯等全國連鎖品牌展開合作，預計2026年再啟用15座高功率專用站，穩健邁向2027年全台1,000站的佈建目標。

星舟快充指出，因建置成本高、當地使用量有限，花東地區快充站點布建明顯少於西部，形成充電缺口，而本次公司成為首家與台鐵於東部地區合作設站的充電營運商，共同打造「東部鐵路充電網」，於永樂、東澳、壽豐、林榮新光、三民、東里、富里、關山、瑞源等9座宜花東車站設置充電站點。

星舟快充進一步指出，公司將提供7kW、180kW至最高360kW的全功率規格並支援CCS1、CCS2雙槍標準，滿足多元行車場景的充電需求；其中，作為北部進入花東的重要補電節點，台鐵東澳站更設有6槍360kW快充樁，適逢暑期旅遊旺季，可有效緩解花東路線的電車里程焦慮。

除東部鐵路充電網與自營站點外，目前星舟快充亦已攜手多家全國連鎖品牌，包括城市車旅、全家便利商店、全聯福利中心、全國電子、千葉火鍋等，與食、衣、住、行等日常場景緊密結合，進一步拉近車主與充電服務的生活距離。

截至2025年上半年，星舟快充於全台已累計321座充電站啟用及建置中，充電網路穩步擴大，而下一階段將聚焦高功率快充站的拓點規劃，預計2026年上半年將於北中南各地再啟用15座、單站容量逾1MW的高功率專用充電站。

泓德能源今年上半年營收33.55億元，年增55.6%，業績表現亮眼，成長主因來自承接工程案件依進度認列收入所致。法人預期，泓德能源今年營收將成長三成至130億元，全年業績走向將呈現「季季高」，下半年優於上半年，全年優於去年，而明年在海外案場挹注下，全年營收上看200億元。