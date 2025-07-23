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亞洲生技大會登場 資誠揭生醫轉型三大趨勢

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
2025亞洲生技大會合照。業者提供
2025亞洲生技大會合照。業者提供

2025亞洲生技大會23日登場，今年主題聚焦「掌握亞洲生技新契機」，吸引國內外產業與投資界高度關注。資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）以協辦單位身分參與，點出台灣生醫產業未來三大轉型趨勢，包括CDMO（委託開發與製造）、基因醫療應用與國際併購布局，並同步發布《2025台灣生醫併購白皮書》，為台灣業者提供全球化發展的策略藍圖。

資誠指出，全球生醫產業正歷經重組，企業因應專利到期與研發空窗期，正積極透過中型併購與策略合作強化產品線與創新動能。台灣業者若能掌握CDMO專業分工、結合國際資源整合製藥與通路，有望在亞洲市場中建立具競爭力的區域製造基地。同時，隨著高端醫材成為新興投資焦點，台灣在私募基金與跨國合作的布局中，也將扮演關鍵角色。

在基因醫療方面，PwC澳洲Strategy&產業負責人Nick Meadows於大會發表專題演講指出，基因檢測市場成長快速，預估2030年全球規模可達330億美元，年均成長率達16.85%。

他指出，隨著DNA定序技術進步與價格降低，基因檢測已廣泛應用於篩檢、診斷與治療，並逐步走向臨床常規。英國與澳洲的公衛體系已將基因資料納入醫療基礎設施，提升預測與診斷準確度，台灣若能及早跟進，有機會建立精準醫療的全球示範案例。

至於健康投資趨勢，資誠會計師林冠宏表示，醫療支出應視為國民健康的長期投資，目前台灣健保支出占GDP比重為7.3%，仍低於OECD平均水準，未來有提升空間，建議政府可參考英國癌症新藥基金模式，對於具潛力但療效尚未明確的新藥，提供過渡性給付方案，兼顧病患負擔與產業創新推進。

資誠指出，在全球供應鏈重組與高利率環境下，企業更傾向採用附帶條件的併購模式，如分期支付、保留條款等，以降低風險、彈性調整交易結構。《台灣生醫併購白皮書》中指出，台灣業者已逐步擴展至美國與東南亞市場，透過收購藥證、設廠與布局通路，建構涵蓋藥品、醫材與數位健康的多元供應鏈，朝向「在台研發、赴美生產」的全球化布局邁進。

資誠所長徐聖忠表示，台灣在少子化與醫療資源受限的情況下，若能結合AI、數位工具與法規彈性，加上產官學跨域合作，有機會在下一波全球生醫浪潮中發揮綜效，推動台灣成為亞洲高階生技研發與製造的重要基地。

資誠 併購

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