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台船承造2艘財政部關務署100噸級巡緝艇 今舉行安放龍骨典禮

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

台船（2208）承造財政部關務署100噸級巡緝艇2艘，於23日假台船公司高雄廠，由台船公司顏聰輝副總經理及關務署基隆關張世棟關務長、高雄關劉芳祝關務長共同主持「100噸級巡緝艇2艘財物採購案」(第1艘CP-10007；第2艘CP-10008)安放龍骨典禮，祈求建造順利，人員平安。

關務署為維護查緝人員安全、強化海域執法能量以及維護海洋生態與資源，自106年起正式啟動「海關巡緝艇汰舊換新計畫」，並於108年奉行政院核定。台船公司前於112年完成4艘100噸級巡緝艇之交付。惟該計畫僅汰換部分船艇，為提升海上巡緝量能，發揮邊境守護者角色，關務署遂於111年5月續奉行政院核定「財政部關務署海關巡緝艇汰舊換新第二期計畫」規劃新造船艇，其中100噸級巡緝艇2艘於113年6月由台船公司得標，並於今日同時舉行安龍典禮。

本型艇全長32公尺，船上搭配2部2580KW柴油主機、減速齒輪及2套五葉固定螺距螺槳，船艉採加寬船型設計，下鋼上鋁結構，輕量化船舶又兼具船體結構強度，蒲氏風力3級(含)以下時，船速可達30節，亦即約每小時55公里之速度，可提升海關同仁海上執法機動性，良好的船艇性能更為海上查緝一大助力。

本案交船後有2年保固保養工作，2年期滿後，船廠需執行後續6年年度定期保養，為後續執行造修合一奠定良好基礎，台船公司將整合現有企業管理資訊系統提供優良的服務，以期使卓越性能的新型巡緝艇儘早投入海上監控勤務，查緝走私等不法活動，維護民眾生命財產安全。

台船公司身負國艦國造之重責大任，將持續秉持團隊合作精神，戮力以赴，確實依照計畫節點推動執行，以期讓性能卓越之新型巡緝艇盡早投入執行外海監控勤務，查緝海上走私等不法活動，對海上違法行為發揮阻嚇、達到查緝功能。

台船 海關 走私

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