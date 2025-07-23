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台日合攻無人機市場 漢翔：建構非紅供應鏈

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
漢翔副總經理莊秀美接受日媒訪問表示，正透過業界團體和日本企業合作打造不需仰賴中國大陸的無人機供應鏈。本報系資料照
漢翔副總經理莊秀美接受日媒訪問表示，正透過業界團體和日本企業合作打造不需仰賴中國大陸的無人機供應鏈。本報系資料照

台灣正在和日本企業合作開拓海外無人機市場，台灣軍工航太公司漢翔副總經理莊秀美接受日本媒體訪問表示，目標是要建構出「不仰賴中國大陸的供應鏈」，共同拓展全球市場。

報導指出，台灣經濟部和漢翔等主要企業去年9月成立旨在與外國合作民用無人機等的業界團體「台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）」，並對日本和歐洲各國派出了訪問團，致力於建立合作框架。

莊秀美表示，TEDIBOA希望與日方合作的內容包括，活用雙方優勢的技術合作、建構不依賴中國大陸的供應鏈、共同拓展全球市場，以及完善相關法規等。

TEDIBOA已與日本UAS產業振興協議會（JUIDA）和日本無人機聯盟（JDC）締結合作備忘錄，並在6月千葉縣舉辦的展覽「JAPAN DRONE 2025」裡設置攤位。

莊秀美表示，聯盟內至少已有3、4家公司和日本企業具體展開業務，期待未來合作進一步擴大。

日本 供應鏈

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