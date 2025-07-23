台日合攻無人機市場 漢翔：建構非紅供應鏈

台灣正在和日本企業合作開拓海外無人機市場，台灣軍工航太公司漢翔副總經理莊秀美接受日本媒體訪問表示，目標是要建構出「不仰賴中國大陸的供應鏈」，共同拓展全球市場。

報導指出，台灣經濟部和漢翔等主要企業去年9月成立旨在與外國合作民用無人機等的業界團體「台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）」，並對日本和歐洲各國派出了訪問團，致力於建立合作框架。

莊秀美表示，TEDIBOA希望與日方合作的內容包括，活用雙方優勢的技術合作、建構不依賴中國大陸的供應鏈、共同拓展全球市場，以及完善相關法規等。

TEDIBOA已與日本UAS產業振興協議會（JUIDA）和日本無人機聯盟（JDC）締結合作備忘錄，並在6月千葉縣舉辦的展覽「JAPAN DRONE 2025」裡設置攤位。

莊秀美表示，聯盟內至少已有3、4家公司和日本企業具體展開業務，期待未來合作進一步擴大。