台日合攻無人機市場 漢翔：建構非紅供應鏈
台灣正在和日本企業合作開拓海外無人機市場，台灣軍工航太公司漢翔副總經理莊秀美接受日本媒體訪問表示，目標是要建構出「不仰賴中國大陸的供應鏈」，共同拓展全球市場。
報導指出，台灣經濟部和漢翔等主要企業去年9月成立旨在與外國合作民用無人機等的業界團體「台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）」，並對日本和歐洲各國派出了訪問團，致力於建立合作框架。
莊秀美表示，TEDIBOA希望與日方合作的內容包括，活用雙方優勢的技術合作、建構不依賴中國大陸的供應鏈、共同拓展全球市場，以及完善相關法規等。
TEDIBOA已與日本UAS產業振興協議會（JUIDA）和日本無人機聯盟（JDC）締結合作備忘錄，並在6月千葉縣舉辦的展覽「JAPAN DRONE 2025」裡設置攤位。
莊秀美表示，聯盟內至少已有3、4家公司和日本企業具體展開業務，期待未來合作進一步擴大。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言