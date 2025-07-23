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全球生技業憂關稅衝擊 呼籲加強區域合作與政策溝通

中央社／ 台北23日電

亞洲生技大會將於24日開幕，台灣生物產業發展協會理事長劉理成今天表示，美國總統川普向各國課關稅，背後是出於處理債務與貿易逆差考量，勢必對全球藥品與生技供應鏈帶來壓力，也顯示在全球政治經貿風險升高之際，區域聯手對抗壓力的重要性。

美國生物技術創新組織（BIO）國家安全與國際事務副總裁凱利西格雷夫斯（Kelly Seagraves）表示，BIO總部位於華盛頓，致力於向政府進行政策倡議。因政府官員不一定了解生技產業，導致決策人員無法做出正確決策，因此BIO積極推動教育與溝通，讓政府了解生技研發、生產與貿易實際情況，尤其是關稅政策對產業的影響。

不過，今年1月美國總統川普上任後，因政府官員出現變動，需要重新建立溝通管道，目前溝通已有進展，官員逐漸願意傾聽生技產業聲音，組織也會持續提供最新資訊與政策建議。

國際生技協會聯盟（ICBA）主席克萊爾斯肯特爾伯里（Claire Skentelbery）則從全球視角分析指出，生技產業投資巨大且研發期長，即便短期關稅政策未必造成立即衝擊，長期而言仍可能改變整體產業布局與供應鏈安排。她強調，教育與長期合作是關鍵，區域性的協作與穩定供應鏈，不僅有助於生技產業面對未來挑戰，也能推動全球產業整體發展。

關稅 美國 生技產業

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