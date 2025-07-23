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輝達效應猛！「遠雄泱玥」每坪成交144.8萬創新高 成為北投新豪宅王

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
北士科示意圖。記者朱曼寧／攝影
北士科示意圖。記者朱曼寧／攝影

輝達（NVIDIA）效應加持，點燃北士科房市遠雄（5522）旗下北士科大案「遠雄泱玥」不僅再度創下北士科最高單價，也創下北投區最高單價，據最新實價登錄，「遠雄泱玥」24樓頂樓戶，今年6月成交每坪144.82萬元，超越位在北投區天母西路豪宅「力麒天沐」的144.41萬元。

北士科為台北市最後一塊大型重劃區，除了金仁寶、中鼎集團等企業總部將落腳園區外，輝達總部宣布進駐後，再度點燃區域房市熱度，甚至在房市一片冷清氛圍中，不少個案仍屢創佳績，成為逆勢中的明星熱區。

遠雄指出，「遠雄泱玥」總銷約78億元，從去年第4季潛銷至今，已售逾六成，儘管房市自去年9月央行打房，到今年4月川普關稅戰等影響買氣，但市場走向個案表現，產品規劃佳、總價符合消費者期待的個案，仍然可在逆勢中有不錯的表現。

進一步觀察周邊區域新案，除了「遠雄泱玥」銷售佳外，據了解，達欣工程推出的「達欣文萃」5月公開後，銷售一個月就近完銷，7月初甫開案的潤泰建設的北士科大案「潤泰之森」，也已售約六成，顯見在輝達效應加持下，個案多能順利去化。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，北士科議題受全球AI巨頭輝達進駐議題加持，新案市場持續發燒，過去區域成交單價較高者，多集中於鄰近於石牌、明德商圈的軟橋段，近期則由於河岸景觀加持，同時有科技產業進駐議題，令新洲美段一帶行情一飛衝天，如今預估新案市場每坪均價已達130~140萬元，最高成交單價隨著陸續揭露，有可能持續衝上新高。

不過，賴志昶提醒，北士科買盤多偏高資產人士或換屋族，近期受限貸、信用管制等因素影響擴大，加上未來仍有房市前景不明朗、關稅壁壘牽動國際局勢等因素，可能抵銷科技大廠進駐利多，建議購屋族群應慎選標的，以免未來房市波動而讓資產增值空間有限。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，「遠雄泱玥」雖非坐落較優勢的軟橋段，但憑藉景觀因素而推升價碼，加上軟橋段開發逐步飽和，也會讓新案陸續擴及新洲美段，後況可期。

至於在價碼方面，未來可期待「潤泰之森」的實價揭露，或出於品牌與地段因素有望高水準表現，又配合大環境狀態來說，整體北士科價碼高價邁向單坪150萬元，但因區域情況不同，預期則會有一到兩成的價差。

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