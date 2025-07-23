綠茵生技兩大創新專利原料首度登場

國際生技保健食品原料研發生產大廠綠茵（6846）生技聚焦都市人健康守則，強攻運動營養、調整體質保健市場，首度發表兩項全新研發原料「專利藍貽貝萃取MussLift™」產品。

綠茵生技將於2025亞洲美容保健暨生技保健大展中，首度發表兩項全新研發原料「專利藍貽貝萃取MussLift™ (含MGG7™胜肽)」及「乳酸菌發酵物BRETIDE™(含專利NLP5™胜肽)」，並同步展出甫取得台灣總代理權的「橄欖葉萃取Oleavita™」，聚焦現代人在快節奏生活下面臨的健康挑戰，提出兼具科學實證與創新應用的全方位保健方案。

專利藍貽貝萃取MussLift™，為海洋來源的機能性原料，以德法台日四地的製程專利技術製得，蘊含小分子MGG7™胜肽，具備滋補強身、增強體力等保健益處，有助於對於高齡化社會的日常飲食管理與運動營養等營養補充。世界衛生組織（WHO）的數據顯示，2022年全球有25億成年人應注意飲食管理，據統計，全球飲食管理市場規模逾2,500億美元、運動營養市場規模超過400億美元，專利藍貽貝萃取MussLift™將強攻快速成長的飲食管理需求與運動營養市場。

BRETIDE™發現於素有「保健之王」美譽的諾麗果，取得指標性的後生元－專利NLP5™胜肽。實驗證實可幫助調整體質、維持內在平衡，並已獲台灣、美國、日本與澳洲等四國專利認可，更榮獲今年「日本東京發明展金獎」肯定。

綠茵研發團隊投入長達8年的菌種開發與馴化工程，使專屬菌株能夠高效產出 NLP-5，產量提升達 47 倍以上，克服NLP-5在自然界中極為稀有、難以量產的問題。全球後生元補充劑市場規模超過120億美元，年複合成長率達11％，BRETIDE™將放眼近年加速成長的後生元市場。

在國際品牌合作方面，綠茵生技也持續拓展代理版圖，並正式取得法國知名大學路易巴斯德衍生企業Phytodia所開發之橄欖葉萃取原料Oleavita™在台灣地區的代理權。該原料與日本機能食品專家Nutrition Act 合作進行多項科學研究，為市場少見同時定量>5%齊墩果酸與>5%橄欖苦苷雙主成分，產品更榮獲日本FFC 認證及NutraIngredients-Asia 年度原料大獎，具備促進新陳代謝、調節生理機能等多重優勢，是現代人協助調整體質、健康維持與青春美麗的理想保健素材。

綠茵長期深耕保健食品ODM/CDMO產業鏈，從原料研發、代理、配方設計到代工生產服務，皆以科學實證為基礎，致力於為品牌夥伴提供最具競爭力與差異化的產品解決方案。這次新品生力軍的加入，將為綠茵的產品陣容增添強勁的競爭力，備受現代消費者與保健品牌開發商矚目。

綠茵目前有八項自研原料上市，指標產品Antromax®牛樟芝菌絲體、Insumate®專利定序19肽（苦瓜胜肽）站穩國內市場並積極拓展國際市場，東南亞、日本、韓國市場的布局效益逐漸顯現。Citrusvel® 柑橘萃取(HPMF™)、RabenLiv®神仙菜萃取(HCP774®)、RabenWhite®昭和草萃取(CRK774®)也正在複製指標產品的成功經驗，同時於國內外市場陸續推廣。最新發表的專利藍貽貝萃取MussLift™、乳酸菌發酵物BRETIDE™循著公司開發保健原料策略，具差異化且有國際市場發展潛力，期望創造更多指標產品維持成長動能。