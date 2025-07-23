日勝生「台中文心崇德站捷運聯開案」開工 預計2028年完工

日勝生（2547）23日發布，「臺中捷運綠線文心崇德G6站土地開發共構大樓」7月正式開工，標誌著台中北屯區軌道經濟正式進入新階段，該案是台中市政府與中華郵政合作推動，由日勝生與子公司集順生共同投資，未來將興建地上27層、地下5層、總樓板面積逾9,000坪，融合郵政、商場與住宅多功能之智慧綠建築，預計2028年下半年完工。

日勝生表示，文心崇德站是日勝生深耕台中的起點，也是日勝生由台灣北部穩健拓展至中南部的重要里程碑，作為臺中捷運綠線TOD（大眾運輸導向發展）核心計畫之一，此案結合交通、生活與城市設計，有效活化捷運沿線土地效能並促進城市均衡發展。

另外，該案不僅為日勝生後續文心櫻花站（G8a）、南屯站（G11）等聯開計畫奠定良好基礎，也預期串聯水湳智慧城、市政商圈與主要交通樞紐的TOD發展軸線。建案設計將規劃綠建築、低蘊含碳建築、智慧建築認證、耐震標章，期許成為台中城市新地標，體現對環境永續與社會責任的承諾。

日勝生表示，台中目前正推動包含綠、藍、紅、橘、紫等捷運路線，未來將形成密集的軌道交通藍圖。其中北屯區被點名為「三線交匯」區域（綠線、紅線與橘線交會），前景受市場看好。位處北屯精華地段的「文心崇德站」，不僅是綠紅兩線未來轉乘中心，預期軌道經濟與人口紅利，將外溢帶動14期、機廠特區與廍子等周邊區域效益。

文心崇德站位於北屯區文心路四段與崇德路二段交叉口，鄰近潭子與豐原交界樞紐，是台中捷運旅運量排名第三的重要節點。根據統計，2025年1至5月單站旅運量突破48.6萬人次，未來與捷運紅線交會，將串聯一中商圈、洲際購物中心與潭雅神綠園道，為區域帶來經濟發展與人口磁吸力。

日勝生表示，台中正邁入大捷運時代，日勝生從文心崇德站出發，將在此打造「到站即到家」的生活場景，並持續建設文心櫻花站與南屯站聯開案，未來也將配合台中市政府「機場捷運橘線」、「藍線延伸太平」與「紫線屯區環狀線」等重大規畫，讓TOD軌道經濟從願景轉化為城市實景，打造友善宜居、與地方共榮的智慧永續城市。