快訊

與美第4輪談判...鄭麗君率團展新一輪磋商 政院曝：盼解決貿易分歧

足球／足協祭重處！周台英處分出爐 註銷教練證並逐出球壇

2025全球最強護照排名「這1國」蟬聯榜首 台灣「持139個免簽」名次曝光

日勝生「台中文心崇德站捷運聯開案」開工 預計2028年完工

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
文心崇德站建築設計示意圖。圖／日勝生提供
文心崇德站建築設計示意圖。圖／日勝生提供

日勝生（2547）23日發布，「臺中捷運綠線文心崇德G6站土地開發共構大樓」7月正式開工，標誌著台中北屯區軌道經濟正式進入新階段，該案是台中市政府與中華郵政合作推動，由日勝生與子公司集順生共同投資，未來將興建地上27層、地下5層、總樓板面積逾9,000坪，融合郵政、商場與住宅多功能之智慧綠建築，預計2028年下半年完工。

日勝生表示，文心崇德站是日勝生深耕台中的起點，也是日勝生由台灣北部穩健拓展至中南部的重要里程碑，作為臺中捷運綠線TOD（大眾運輸導向發展）核心計畫之一，此案結合交通、生活與城市設計，有效活化捷運沿線土地效能並促進城市均衡發展。

另外，該案不僅為日勝生後續文心櫻花站（G8a）、南屯站（G11）等聯開計畫奠定良好基礎，也預期串聯水湳智慧城、市政商圈與主要交通樞紐的TOD發展軸線。建案設計將規劃綠建築、低蘊含碳建築、智慧建築認證、耐震標章，期許成為台中城市新地標，體現對環境永續與社會責任的承諾。

日勝生表示，台中目前正推動包含綠、藍、紅、橘、紫等捷運路線，未來將形成密集的軌道交通藍圖。其中北屯區被點名為「三線交匯」區域（綠線、紅線與橘線交會），前景受市場看好。位處北屯精華地段的「文心崇德站」，不僅是綠紅兩線未來轉乘中心，預期軌道經濟與人口紅利，將外溢帶動14期、機廠特區與廍子等周邊區域效益。

文心崇德站位於北屯區文心路四段與崇德路二段交叉口，鄰近潭子與豐原交界樞紐，是台中捷運旅運量排名第三的重要節點。根據統計，2025年1至5月單站旅運量突破48.6萬人次，未來與捷運紅線交會，將串聯一中商圈、洲際購物中心與潭雅神綠園道，為區域帶來經濟發展與人口磁吸力。

日勝生表示，台中正邁入大捷運時代，日勝生從文心崇德站出發，將在此打造「到站即到家」的生活場景，並持續建設文心櫻花站與南屯站聯開案，未來也將配合台中市政府「機場捷運橘線」、「藍線延伸太平」與「紫線屯區環狀線」等重大規畫，讓TOD軌道經濟從願景轉化為城市實景，打造友善宜居、與地方共榮的智慧永續城市。

中捷 日勝生 機場捷運

延伸閱讀

新北啟動TOD三階都計公展30天 修法納入淨零義務規定

台中北屯清晨傳死亡車禍 72歲翁徒步遭貨車倒車撞死

台中北屯驚傳墜樓！25歲男12樓落下 躺母面前腿斷慘死

台中18歲殯葬業二代毒駕 無照撞死退休公務員 用「糖尿病」逃押失敗

相關新聞

輝達效應猛！「遠雄泱玥」每坪成交144.8萬創新高 成為北投新豪宅王

輝達（NVIDIA）效應加持，點燃北士科房市，遠雄（5522）旗下北士科大案「遠雄泱玥」不僅再度創下北士科最高單價，也創...

台日合攻無人機市場 漢翔：建構非紅供應鏈

台灣正在和日本企業合作開拓海外無人機市場，台灣軍工航太公司漢翔副總經理莊秀美接受日本媒體訪問表示，目標是要建構出「不仰賴...

立凱龜山工業區興華路廠房標脫 安騰資產逾8億元拿下

信義全球資產17日受託辦理立凱-KY（5227）在桃園龜山工業區興華路上廠房標售，該案土地面積約2,327坪、建物面積約...

1200萬低總宅哪裡找 雙北市這六區最熱門

據2025年上半年實價登錄資料，雙北市總價1,200萬元以下住宅的交易情況，以淡水區625件的交易量，奪下雙北市低總熱區...

五縣市房貸負擔率快速飆升！高雄、新北居二、三名 第一名是它

據內政部公布的數據，2024年第4季的全國房貸負擔率為46.62%，房價所得比10.76倍，也就是說購屋民眾幾乎要不吃不...

星舟快充攜手台鐵 打造東部鐵路首個電車充電網

泓德能源旗下全方位充電運營商星舟快充持續推進全台電動車充電生活圈，今（23）日宣布與國營台灣鐵路公司合作設置的「東部鐵路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。