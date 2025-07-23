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立凱龜山工業區興華路廠房標脫 安騰資產逾8億元拿下

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
信義全球資產公司17日受託辦理桃園龜山工業區廠房標售，最終安騰資產以8.2518億元順利拿下。信義全球資產公司提供
信義全球資產公司17日受託辦理桃園龜山工業區廠房標售，最終安騰資產以8.2518億元順利拿下。信義全球資產公司提供

信義全球資產17日受託辦理立凱-KY（5227）在桃園龜山工業區興華路上廠房標售，該案土地面積約2,327坪、建物面積約2,355坪，自公告起即吸引多組潛在買方關注，最終安騰資產以8.2518億元順利拿下。

據悉，買方因有使用需求，因此出手標下；信義全球資產總經理林三智表示，今年以來包括統一超以43億元取得內科整棟辦公、必應創造以10.7億元取得新總部等，顯示雖然外在對等關稅環境干擾，但企業因自用需求強或資金運用考量，仍加速推動不動產置產、資產活化布局，預期今年商用不動產市場動能將持續增長。

負責本次標售案的專案暨標售部業務總監張涵駿表示，此標的坐落在龜山工業區內，土地面積達2,327坪，為編定工業區內珍稀大坪數工業產品，地上現有廠房可滿足廠商擴大產能、爭取急單需求。

張涵駿指出，不僅如此，該案交通上緊鄰國道、機場捷運線，便於員工招募及上班通勤，無論是區位、交通、產業方面都極具優勢，因此公告後就吸引多組潛在買方積極洽詢，最終以8.2518億元順利標脫成交，買方為安騰資產將購入使用。

美中關稅議題進入延長賽，市場瀰漫濃厚的觀望氣氛，但張涵駿分析，今年上半年工業地產市場大型交易頻傳，顯見廠商並未停止擴廠腳步，關鍵還是標的是否符合企業營運發展需求。

張涵駿觀察目前買方需求，除了偏好進駐指標工業區或產業聚落外，也傾向直接購入可立即生產的工業廠房，如此可省下買地蓋廠的施工期，把握產業商機。

林三智表示，在AI半導體產業帶動下，廠商投資動能強勁，持續有自用需求企業進場尋覓工業物件，因此相當看好今年工業地產市場的交易表現，也建議有購置需求的企業買方，可在下半年積極進場挑選合適物件，順應趨勢彈性布局，讓優質不動產成為企業長期營運發展的助力。

關稅 布局 機場捷運

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