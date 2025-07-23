1200萬低總宅哪裡找 雙北市這六區最熱門

據2025年上半年實價登錄資料，雙北市總價1,200萬元以下住宅的交易情況，以淡水區625件的交易量，奪下雙北市低總熱區的寶座，其中新市鎮的「新市二路三段」也成為新北市低總價宅最熱門交易路段，板橋區和三重區今年上半年各有超過兩百筆交易；而台北市則以中山區114件奪冠，其次為北投區和萬華區，其中台北市低總宅最熱門路段為林森北路。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，低總宅分為三大類，一種是「機能老套房」，交通便捷機能完整，不過地段單價高，因此多半坪數小、屋況老，例如中山區，低總宅平均總價861萬元，平均坪數僅11.4坪，又以林森北路和新生北路二、三段周邊的套房供給量最多。

新北市蛋黃區的板橋，因商業機能高與四鐵共構等交通優勢，不乏20坪以下的小宅或套房產品，即使部分小宅每坪成交單價達7、8字頭，高機能但低總價的特色，成為置產、首購族的首選。

另外一種為「重劃區新屋」，想買新又買大的小資家庭，就只能往低單價區購屋，例如淡水區平均總價787萬元、每坪成交單價29.7萬元，但是平均坪數高達29坪，交易集中在新市鎮，具有「單價低、坪數大、屋齡新」的特色，總價千萬左右的房價，成為預算有限但重視空間的家庭型首購族首選。

第三種是「蛋白區老宅」，蛋白區單價低，亦不乏30年以上公寓華廈產品，公設比低實用性高，例如北投區低總宅平均總價820萬元、平均每坪成交單價47.3萬元，中和街就有不少老公寓交易，此外溫泉路，不乏溫泉宅、度假套房等中古低總價物件。