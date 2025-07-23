五縣市房貸負擔率快速飆升！高雄、新北居二、三名 第一名是它

據內政部公布的數據，2024年第4季的全國房貸負擔率為46.62%，房價所得比10.76倍，也就是說購屋民眾幾乎要不吃不喝近11年才有機會買房上車，顯見當前的購屋壓力仍然相當沉重。

觀察2023年第4季至2024年第4季之近一年六都表現，房貸負擔率增加最多的是台中市、年增6.02個百分點，截至去年第4季房貸負擔率達56.26%，其次為高雄市、新北市各成長5.87、5個百分點，房貸負擔率各達45.73%、61.01%，觀察三都房價也同步出現年增3.1~5%。

嘉義縣、台南市房貸負擔率各新增4.67%、4.59%百分點，房貸負擔率各達33.27%、45.06%。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，雖然受第七波房市信用管制、央行加強金檢等政策影響，第4季的房市溫度略有降溫，房貸負擔率亦較上季小幅下滑，但目前全國房貸負擔率仍高達46.62%，持續維持在相對高檔的水位。

莊思敏表示，全國房貸負擔率位於高水位，意味著購屋民眾每月須拿出接近一半的可支配所得用於償還房貸，不僅可能會壓縮到家庭日常開支，影響生活品質，而且若未來經濟成長動能減弱或出現房市反轉，房貸族的還款壓力勢必也會隨之加重，甚至可能導致資金周轉困難或產生違約風險。

對於台中市房貸負擔率增加最多，莊思敏指出，目前台中房貸負擔率已攀升至 56.26%，房貸所得比達 12.98 倍，購屋壓力僅次於雙北地區。近年在科技產業與重大建設利多推動下，台中房市表現亮眼，吸引大量建商及購屋族群湧入，新建案房價屢創新高，尤其七期新市政中心、水湳經貿園區更是不乏每坪成交單價8、9字頭以上的豪宅產品。

不過，莊思敏指出，台中居民的收入水平卻明顯追不上房價的漲幅，導致房貸負擔率大幅攀升。未來在大巨蛋、台積電（2330）等重點建設的加持下，台中房市仍具成長潛力，但如何平衡收入與房價的漲幅，將是政府與市場的重要課題。

一向被視為「購屋天堂」的嘉義縣竟也榜上有名，對此，莊思敏指出，受惠於台積電、嘉科、馬稠後產業園區、高鐵特區等利多題材的挹注，嘉義縣房市交易量能扶搖直上，依據內政部不動產資訊平台統計，2024 年第 4 季嘉義縣平均每坪成交價達20.64 萬元，較前一年同期的 17.2 萬元大幅成長，年漲幅高達兩成，漲勢相當驚人。

然而，莊思敏表示，產業建設雖然有助於提升在地就業與收入水準，但相關經濟效益往往需要較長時間才會顯現；相較之下，嘉義縣的房價卻已提前反映市場預期，因此使得在地民眾購屋壓力驟增。