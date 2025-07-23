快訊

恐升級為颱風「竹節草」！又一熱帶性低氣壓生成 最新路徑曝光

態度急轉？石破茂面臨逼宮窘境 火速否認請辭「不放任國政空轉」

若有下令就辭職！徐榛蔚因一事震怒 狠嗆童子賢「限24小時內道歉」

五縣市房貸負擔率快速飆升！高雄、新北居二、三名 第一名是它

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據內政部公布的數據，觀察2023年第4季至2024年第4季之近一年六都表現，房貸負擔率增加最多的是台中市、年增6.02個百分點，截至去年第4季房貸負擔率達56.26%，其次為高雄市、新北市各成長5.87、5個百分點，房貸負擔率各達45.73%、61.01%，觀察三都房價也同步出現年增3.1~5%。中信房屋提供
據內政部公布的數據，觀察2023年第4季至2024年第4季之近一年六都表現，房貸負擔率增加最多的是台中市、年增6.02個百分點，截至去年第4季房貸負擔率達56.26%，其次為高雄市、新北市各成長5.87、5個百分點，房貸負擔率各達45.73%、61.01%，觀察三都房價也同步出現年增3.1~5%。中信房屋提供

據內政部公布的數據，2024年第4季的全國房貸負擔率為46.62%，房價所得比10.76倍，也就是說購屋民眾幾乎要不吃不喝近11年才有機會買房上車，顯見當前的購屋壓力仍然相當沉重。

觀察2023年第4季至2024年第4季之近一年六都表現，房貸負擔率增加最多的是台中市、年增6.02個百分點，截至去年第4季房貸負擔率達56.26%，其次為高雄市、新北市各成長5.87、5個百分點，房貸負擔率各達45.73%、61.01%，觀察三都房價也同步出現年增3.1~5%。

嘉義縣、台南市房貸負擔率各新增4.67%、4.59%百分點，房貸負擔率各達33.27%、45.06%。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，雖然受第七波房市信用管制、央行加強金檢等政策影響，第4季的房市溫度略有降溫，房貸負擔率亦較上季小幅下滑，但目前全國房貸負擔率仍高達46.62%，持續維持在相對高檔的水位。

莊思敏表示，全國房貸負擔率位於高水位，意味著購屋民眾每月須拿出接近一半的可支配所得用於償還房貸，不僅可能會壓縮到家庭日常開支，影響生活品質，而且若未來經濟成長動能減弱或出現房市反轉，房貸族的還款壓力勢必也會隨之加重，甚至可能導致資金周轉困難或產生違約風險。

對於台中市房貸負擔率增加最多，莊思敏指出，目前台中房貸負擔率已攀升至 56.26%，房貸所得比達 12.98 倍，購屋壓力僅次於雙北地區。近年在科技產業與重大建設利多推動下，台中房市表現亮眼，吸引大量建商及購屋族群湧入，新建案房價屢創新高，尤其七期新市政中心、水湳經貿園區更是不乏每坪成交單價8、9字頭以上的豪宅產品。

不過，莊思敏指出，台中居民的收入水平卻明顯追不上房價的漲幅，導致房貸負擔率大幅攀升。未來在大巨蛋、台積電（2330）等重點建設的加持下，台中房市仍具成長潛力，但如何平衡收入與房價的漲幅，將是政府與市場的重要課題。

一向被視為「購屋天堂」的嘉義縣竟也榜上有名，對此，莊思敏指出，受惠於台積電、嘉科、馬稠後產業園區、高鐵特區等利多題材的挹注，嘉義縣房市交易量能扶搖直上，依據內政部不動產資訊平台統計，2024 年第 4 季嘉義縣平均每坪成交價達20.64 萬元，較前一年同期的 17.2 萬元大幅成長，年漲幅高達兩成，漲勢相當驚人。

然而，莊思敏表示，產業建設雖然有助於提升在地就業與收入水準，但相關經濟效益往往需要較長時間才會顯現；相較之下，嘉義縣的房價卻已提前反映市場預期，因此使得在地民眾購屋壓力驟增。

房貸 房市

延伸閱讀

高雄資產管理專區啟動 KPMG 籲加快改革搶進國際資金

板橋醫療園區BOT案預定地今報拆 板橋衛生所2026年底搬新址

高雄人注意！最難訂的吃到飽「島語」高雄首店8／22開幕 加開週五下午茶、開放訂位時間快筆記

高雄漁船走私2.9萬包香菸被查獲台籍船長起訴 2印尼漁工拒參與獲清白

相關新聞

1200萬低總宅哪裡找 雙北市這六區最熱門

據2025年上半年實價登錄資料，雙北市總價1,200萬元以下住宅的交易情況，以淡水區625件的交易量，奪下雙北市低總熱區...

五縣市房貸負擔率快速飆升！高雄、新北居二、三名 第一名是它

據內政部公布的數據，2024年第4季的全國房貸負擔率為46.62%，房價所得比10.76倍，也就是說購屋民眾幾乎要不吃不...

立凱龜山工業區興華路廠房標脫 安騰資產逾8億元拿下

信義全球資產17日受託辦理立凱-KY（5227）在桃園龜山工業區興華路上廠房標售，該案土地面積約2,327坪、建物面積約...

星舟快充攜手台鐵 打造東部鐵路首個電車充電網

泓德能源旗下全方位充電運營商星舟快充持續推進全台電動車充電生活圈，今（23）日宣布與國營台灣鐵路公司合作設置的「東部鐵路...

六福攜手韓國愛寶樂園簽署合作備忘綠 展開跨國保育計畫

六福村主題遊樂園長年致力於瀕危動物保育與國際物種交流，近日再度邁出重要一步。六福村此次偕同莊福文教基金會前往韓國參訪，並...

雙北三種熱門「低總宅」曝 這區最熱還有二字頭

新青安貸款最高1000萬元，總價1200萬元以下物件成主流產品，台灣房屋集團趨勢中心統計2025年上半年實價登錄總價12...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。