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高雄資產管理專區啟動 KPMG 籲加快改革搶進國際資金

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

台灣推動打造「亞洲資產管理中心」再邁重要一步，高雄首座資產管理試辦金融專區日前正式揭牌，象徵政策落地實踐。KPMG安侯建業銀行業主持人陳世雄指出，台灣擁有穩健經濟、產業實力與資金動能，正是發展資產管理產業的關鍵時機，若能進一步結合金融創新與在地產業鏈，台灣有機會在亞洲資產管理版圖中建立獨特地位。

根據主計總處資料，台灣近15年平均經濟成長率逾3%，2024年GDP達25.6兆元新台幣，展現穩健的經濟基礎。同時，《2024台灣超高資產財富客群洞察報告》指出，資產達一億元以上的高資產族群，其總財富將自2023年的32兆元成長至2027年的46兆元，反映市場對財富管理服務的高度需求。

陳世雄進一步指出，日本已在2023年底啟動「資產運用立國實現計畫」，積極布局國際化資產管理中心，台灣與日本同樣「藏富於民」，更應加快制度鬆綁、引入國際標準，吸引海內外資金。他提到，政府近年針對億元級以上的高資產族群推動「財富管理新方案」，已逐漸見效，顯示資產管理市場具高度成長潛力。

此次高雄試辦專區被視為資產管理政策的重要起點。透過鬆綁法規、鼓勵業務創新，已吸引多家金融機構進駐，為南部地區注入新一波金融動能，也替在地企業創造更多政策紅利。未來隨著配套措施推動，有望促進創新合作、雙向投資與產業升級，形塑高雄為亞洲新創與資產管理鏈結的關鍵樞紐。

陳世雄表示，台灣要邁向亞洲金融重鎮，關鍵在於制度設計、人才培育與產業整合。他看好資產管理產業有望從地方試辦起步，逐步走向國際舞台，創造更具影響力的資產管理生態系。

KPMG安侯建業也同步推動「躍動大南方資產創新平台」，整合資產管理、家族傳承、淨零轉型與基礎建設投資等顧問資源，協助企業與投資人進行多元資產配置與財務規劃，迎接轉型與世代傳承的契機。

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