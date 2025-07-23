星舟快充為花東鐵路打造「電車充電網」盼補齊電力缺口

泓德能源（6873）旗下充電運營商星舟快充，近年持續推進全台電動車充電生活圈，並於23日宣布與國營臺灣鐵路公司合作設置的「東部鐵路充電網」正式啟用，強化花東地區長途與觀光路線的補電便利性。星舟快充自2021年成立以來，已陸續與城市車旅、全家、全聯等全國連鎖品牌展開合作，預計2026年再啟用15座高功率專用站，穩健邁向2027年全台1000站的佈建目標。

因建置成本高、當地使用量有限，花東地區快充站點布建明顯少於西部，形成充電缺口。此次星舟快充成為首家與國營臺灣鐵路公司於東部地區合作設站的充電營運商，共同打造「東部鐵路充電網」，於永樂、東澳、壽豐、林榮新光、三民、東里、富里、關山、瑞源等9座宜花東車站設置充電站點，提供7kW、180kW至最高360kW的全功率規格並支援CCS1、CCS2雙槍標準，滿足多元行車場景的充電需求。其中，作為北部進入花東的重要補電節點，「台鐵東澳站」更設有6槍360kW快充樁，適逢暑期旅遊旺季，可有效緩解花東路線的電車里程焦慮。

星舟快充結合泓德能源集團的軟硬體整合優勢，具備高彈性、高相容的部署能力，能快速佈建於城市空地、超商百貨、企業商辦、社區家用等多元場域。除東部鐵路充電網與自營站點外，目前星舟快充亦已攜手多家全國連鎖品牌，包括城市車旅、全家便利商店、全聯福利中心、全國電子、千葉火鍋等，與食、衣、住、行等日常場景緊密結合，進一步拉近車主與充電服務的生活距離。

截至2025年上半年，星舟快充於全台已累計321座充電站啟用及建置中，充電網絡穩步擴大。下一階段將聚焦高功率快充站的拓點規劃，預計2026年上半年將於北中南各地再啟用15座、單站容量逾1MW的高功率專用充電站。隨著營運規模與品牌合作持續擴大，星舟快充正穩健邁向2027年全台1000站的總目標，持續攜手各界夥伴共同打造智慧、便捷、貼心的電動車充電生活圈。

除此之外，為慶祝東部鐵路充電網正式啟用，星舟快充推出雙重回饋活動。即日起至2025年8月31日止，民眾可於星舟快充Facebook活動貼文留言分享宜花東旅遊照片與回憶，即有機會獲得500元充電金；同期間，透過AmpGO充電漫遊App於全台星舟快充站點完成充電，單筆金額滿150元即贈50元充電折扣券，並加碼抽旅遊好禮與充電金回饋。