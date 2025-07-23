快訊

726罷免倒數決戰 他若守住...其他23藍委應都能過關

上班2小時突請假！台中監理所辦事員國道噴飛車外 遭8車輾斃

惡狼尾隨17歲少女性侵…勒頸砸磚想殺人滅口 她痛訴：一輩子的傷害

星舟快充攜手台鐵 打造東部鐵路首個電車充電網

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
星舟快充攜手台鐵打造東部鐵路首個電車充電網， 補齊花東觀光充電缺口。圖／星舟快充提供
星舟快充攜手台鐵打造東部鐵路首個電車充電網， 補齊花東觀光充電缺口。圖／星舟快充提供

泓德能源旗下全方位充電運營商星舟快充持續推進全台電動車充電生活圈，今（23）日宣布與國營台灣鐵路公司合作設置的「東部鐵路充電網」啟用，強化花東地區長途與觀光路線的補電便利性。星舟快充自2021年成立以來，已陸續與城市車旅、全家、全聯等全國連鎖品牌展開合作，預計2026年再啟用15座高功率專用站，穩健邁向2027年全台1000站的布建目標。

因建置成本高、當地使用量有限，花東地區快充站點布建明顯少於西部，形成充電缺口。此次星舟快充成為首家與國營台灣鐵路公司於東部地區合作設站的充電營運商，共同打造「東部鐵路充電網」，於永樂、東澳、壽豐、林榮新光、三民、東里、富里、關山、瑞源等9座宜花東車站設置充電站點，提供7kW、180kW至最高360kW的全功率規格並支援CCS1、CCS2雙槍標準，滿足多元行車場景的充電需求。其中，作為北部進入花東的重要補電節點，「台鐵東澳站」更設有6槍360kW快充樁，適逢暑期旅遊旺季，可有效緩解花東路線的電車里程焦慮。

星舟快充結合泓德能源集團的軟硬體整合優勢，具備高彈性、高相容的部署能力，能快速布建於城市空地、超商百貨、企業商辦、社區家用等多元場域。除東部鐵路充電網與自營站點外，目前星舟快充亦已攜手多家全國連鎖品牌，包括城市車旅、全家便利商店、全聯福利中心、全國電子、千葉火鍋等，與食、衣、住、行等日常場景緊密結合，進一步拉近車主與充電服務的生活距離。

截至2025年上半年，星舟快充於全台已累計321座充電站啟用及建置中，充電網絡穩步擴大。下一階段將聚焦高功率快充站的拓點規劃，預計2026年上半年將於北中南各地再啟用15座、單站容量逾1MW的高功率專用充電站。

此外，為慶祝東部鐵路充電網啟用，星舟快充推出雙重回饋活動。即日起至8月31日止，民眾可於星舟快充Facebook活動貼文留言分享宜花東旅遊照片與回憶，即有機會獲得500元充電金；同期間，透過AmpGO充電漫遊App於全台星舟快充站點完成充電，單筆金額滿150元即贈50元充電折扣券，並加碼抽旅遊好禮與充電金回饋。

快充 全聯 全家便利商店

延伸閱讀

配合鐵路高架工程施工 嘉市北興陸橋本月底4天夜間全線封閉

WeTAIWAN倒數計時 吉祥物a-We登上京阪電車、「蓬萊寶冠」媽祖香火加持

陸國鐵上半年物流19.8億噸

東京JR山手線緊急停駛！疑乘客行動電源起火「車內煙霧瀰漫」

相關新聞

星舟快充攜手台鐵 打造東部鐵路首個電車充電網

泓德能源旗下全方位充電運營商星舟快充持續推進全台電動車充電生活圈，今（23）日宣布與國營台灣鐵路公司合作設置的「東部鐵路...

六福攜手韓國愛寶樂園簽署合作備忘綠 展開跨國保育計畫

六福村主題遊樂園長年致力於瀕危動物保育與國際物種交流，近日再度邁出重要一步。六福村此次偕同莊福文教基金會前往韓國參訪，並...

雙北三種熱門「低總宅」曝 這區最熱還有二字頭

新青安貸款最高1000萬元，總價1200萬元以下物件成主流產品，台灣房屋集團趨勢中心統計2025年上半年實價登錄總價12...

長榮航空攜手台塑石化簽MOU 採購五年兩萬噸永續航空燃油

長榮航空（2618）23日宣布已完成與台塑石化公司簽署合作備忘錄（MOU），全力朝2050年淨零碳排目標邁進，鎖定自20...

年漲一成變2%、京華城周邊房市現況曝 專家看未來

京華城案爆發逾一年，全向科技房產中心彙整近三年京華城所在的松山區「南京三民生活圈」實價資料指出，原本受京華城改建商辦利多...

長榮航擴大採購台塑SAF估減碳5萬 華航也朝淨零邁進

配合2050淨零碳排目標，國籍航空均重視國內永續航空燃油（SAF），長榮航空今宣布，已完成與台塑石化公司簽署合作備忘錄（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。