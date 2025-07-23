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長榮航空攜手台塑石化 簽署MOU力推永續航空燃油

攝影中心／ 記者葉信菉／桃園即時報導
長榮航空宣布與台塑石化公司簽署合作備忘錄（MOU），自2026年起鎖定五年內超過2萬噸永續航空燃油的供應能量，持續朝2050年淨零碳排目標邁進。圖／長榮航空提供
長榮航空宣布與台塑石化公司簽署合作備忘錄（MOU），自2026年起鎖定五年內超過2萬噸永續航空燃油的供應能量，持續朝2050年淨零碳排目標邁進。圖／長榮航空提供

長榮航空今天宣布與台塑石化公司正式簽署合作備忘錄（MOU），雙方將攜手推動永續航空燃油（SAF）的供應與發展，預計自2026年起，五年內供應超過2萬噸永續燃油，預估可減少超過50,000噸的碳排放量，為我國航空產業開啟永續發展新里程。

長榮航空總經理孫嘉明表示，永續發展已是企業責任，更是未來航空業的競爭核心，透過使用SAF、減少機上一次性塑膠用品，並結合供應鏈夥伴共同推動綠色運輸，長榮航空正一步步實現對環境與社會責任的承諾。

台塑石化總經理林克彥指出，台塑石化面對全球氣候變遷與碳中和壓力，積極投入永續航空燃油的研發與量產技術，採用與現有航空燃油共煉(co-processing)製程技術，不僅減少碳排放，還能與既有的油品相容使用，大幅降低轉型門檻，此舉可為航空公司帶來具有競爭力的低碳選擇，更展現台塑石化在能源轉型過程中的責任與承諾。

長榮航空表示，為加速實踐淨零目標，長榮航空自今年（2025）4月23日起，已率先於國內主要機場導入由台塑石化供應的本土永續航空燃油，展現支持在地綠能產業的決心，並攜手企業客戶與貨運夥伴推動綠色運輸計畫，共同降低商務與物流活動的碳足跡。

長榮航空強調，近年積極投入各項減碳措施，包括汰換新機型、航路優化與導入節油技術AeroSHARK等。此次與台塑石化攜手合作，除呼應政府運輸減碳政策，更有助於建立具韌性的在地燃料供應鏈，降低對進口燃油的依賴，全方位展現企業邁向低碳轉型的決心與行動力。

台塑 總經理 長榮航空

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