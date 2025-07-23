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亞洲生技論壇 Amgen 副總裁：AI可協助降低新藥開發成本 造福更多人類

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
亞洲生技大會23日正式登場，第一天由亞洲生技論壇打頭陣，為接下來五天的展會活動揭開序幕。記者謝柏宏／攝影
亞洲生技大會23日正式登場，第一天由亞洲生技論壇打頭陣，為接下來五天的展會活動揭開序幕。記者謝柏宏／攝影

亞洲生技大會23日正式登場，第一天由亞洲生技論壇打頭陣，為接下來至27日的展會揭開序幕，主講專家-安進（Amgen）藥廠日本及亞太區資深副總裁My Linh Khazp表示，人工智慧（AI）技術對新藥產業影響愈來愈大，將有機會協助藥廠讓臨床試驗更有效率，進而降低新藥開發成本，造福更多人類。

亞洲生技大會主席李鍾熙致詞表示，目前全球正處於大變動時代，為生技產業帶來許多新挑戰，也創造了許多新機會，目前生技業正面臨供應鏈重新調整時期，台灣如何善用資通訊產業的優勢，以AI技術影響製藥產業發展，是大家可以努方的方向。

亞洲生技論壇第一場主講者-DEFTA Partners集團主席兼行政總裁原丈人表示，人類社會正面臨貧富差距愈來大問題，許多企業追逐短期利益，造成中產階級愈發貧窮的困境，近年來他積極暢議「公益資本主義」的理念，並提出三大主張，一是企業除了應對股東負責之外，也應考慮員工、供應鏈乃至整個地球資源的回饋；其次，他呼籲企業決策不應只著眼於短期的財報表現，也應更重視長期發展；第三，呼籲已經創造許多財富的企業老板，應提出更多資金鼓勵創新發展。

原丈人會後在記者會上被問到如何降低愈來愈昂貴的醫藥費用，讓更多窮人也能接受更好藥物治療時，他則回應，他曾參與日本iPSC（誘導性多潛能幹細胞）公司發展，並主張應鼓吹更多企業以降低發展成本為目標。

來自歐盟的國際生技協會聯盟（ICBA）主席克萊爾斯肯特爾伯里（Claire Skentelbery）表示，歐盟的學術機構有很長的發展歷程，但近年來也面臨創新速度不足的問題，目前生技產業每年發展日新月異，如何協合歐洲各國之間法規合作，是目前當務之急。她表示，在發展生技產業過程中，價格、速度和品質很難兼顧，唯有透過跨國之間的合作，降低藥品發展門檻將是可行策略。

另一位主講者My Linh Khazp在介紹安進藥廠的發展時，特別提到AI應用的重要性，她指出，隨著新藥人體臨床試驗費用愈來愈昂貴，如何藉由AI與真實世界數據（Real World Data）的搭配使用，特別是針對細胞治療藥物發展， 將有機會協助藥廠降低成本，造福更多人類。

抗糖尿病與抗肥胖的GLP-1發現者、唐獎得主延斯·祖爾·霍斯特（Jens Juul Holst），23日也透過視訊發表演講，霍斯特指出，GLP-1 RA在除了糖尿病與肥胖治療的革命性突破，在其他多重共病整合治療上也有應用潛力，包括能顯著降低大腸直腸癌與肝癌等與肥胖相關的癌症發生率、其用於神經退化的干預治療，可降低失智症風險達45%、以及運用司美格魯肽(Semaglutide)得以延緩糖尿病患者的腎病變進程，並降低腎臟與心血管相關死亡率等。

霍斯特坦言，GLP-1 RA臨床治療上的挑戰，包括高昂的藥物價格以及服用後產生的副作用，讓病患難以堅持治療下去。在減重方面，食慾回饋機制的消失也是另一大挑戰，失去進食的快感可能造成病患心理上的反彈，因而抗拒治療，甚至中止療程。若未能提前建立健康生活型態與心理調適機制，減重成果往往難以長期維持，因此他強調應著重治療代謝症候群相關的高發病率和高死亡率族群，並建立有效的長期治療模式。

AI 肥胖 生技產業

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