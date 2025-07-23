京華城案衝擊周邊房市漲不動 專家：新案這特點可突圍

京華城案爆發逾一年，周遭房市、新案是否受到影響，全向科技房產中心彙整近三年京華城所在的松山區「南京三民生活圈」實價資料，原本受到京華城改建商辦利多帶動，區域大樓成交行情從2023年的每坪86.05萬元，到2024年衝到94.13萬元，一年就大漲8.08萬元，房價狂飆近一成，但好景不長，近一年因京華城案容獎爭議延燒與政府打炒房等因素，區域房價漲勢大幅受阻，一年來漲幅只剩2.96%，明顯受到衝擊。

全向科技房產中心創辦人劉永昌表示，過去京華城周邊因沒捷運站，交通不便，加上缺乏話題而逐漸沒落，但後來因新規劃的「京華廣場」在2022年取得建照動土，預計重建成頂級商辦後，市場估計引進數千就業人口，也讓區域房市再掀話題，但如今京華城浴火重生產生變數，不僅原先規劃是否不變，甚至未來能不能順利完工都有疑慮，也導致區域房市短線開始陷入盤整。

雖然南京三民生活圈今年受京華城案與房市低迷所累，但觀察市場可發現，不是每個區域內的新推案都面臨價格漲不動，甚至下修的困境，包含大陸工程的「鐫萃」及自辦都更的「八德采邑」等訴求有鋼骨結構與耐震標章，或強調耐震性能達0.41G媲美核電廠等級的兩大新案，成交均價不僅絲毫未減，價格還比生活圈內其他新案，一坪多出20萬元以上，表現特別突出與吸睛。

劉永昌表示，只要能「提高耐震性能」，即便房市低迷或區域建設短線有利空，購屋者普遍都仍願多付一點來買單，就是想確保資產與家人居住安全。目前北市強調「耐震性能」已成為市場低迷下，新案面對困境的「保價、順銷」突破點。