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京華城案衝擊周邊房市漲不動 專家：新案這特點可突圍

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
資料來源／全向科技房產中心
資料來源／全向科技房產中心

京華城案爆發逾一年，周遭房市、新案是否受到影響，全向科技房產中心彙整近三年京華城所在的松山區「南京三民生活圈」實價資料，原本受到京華城改建商辦利多帶動，區域大樓成交行情從2023年的每坪86.05萬元，到2024年衝到94.13萬元，一年就大漲8.08萬元，房價狂飆近一成，但好景不長，近一年因京華城案容獎爭議延燒與政府打炒房等因素，區域房價漲勢大幅受阻，一年來漲幅只剩2.96%，明顯受到衝擊。

全向科技房產中心創辦人劉永昌表示，過去京華城周邊因沒捷運站，交通不便，加上缺乏話題而逐漸沒落，但後來因新規劃的「京華廣場」在2022年取得建照動土，預計重建成頂級商辦後，市場估計引進數千就業人口，也讓區域房市再掀話題，但如今京華城浴火重生產生變數，不僅原先規劃是否不變，甚至未來能不能順利完工都有疑慮，也導致區域房市短線開始陷入盤整。

雖然南京三民生活圈今年受京華城案與房市低迷所累，但觀察市場可發現，不是每個區域內的新推案都面臨價格漲不動，甚至下修的困境，包含大陸工程的「鐫萃」及自辦都更的「八德采邑」等訴求有鋼骨結構與耐震標章，或強調耐震性能達0.41G媲美核電廠等級的兩大新案，成交均價不僅絲毫未減，價格還比生活圈內其他新案，一坪多出20萬元以上，表現特別突出與吸睛。

劉永昌表示，只要能「提高耐震性能」，即便房市低迷或區域建設短線有利空，購屋者普遍都仍願多付一點來買單，就是想確保資產與家人居住安全。目前北市強調「耐震性能」已成為市場低迷下，新案面對困境的「保價、順銷」突破點。

針對京華城案，劉永昌指出，京華城案雖容積獎勵引起爭議，但不論是否有弊案，這次「京華廣場頂級商辦園區」最後應還是會順利完工，對市場來說，應屬短線利空，而且，未來一旦完工，對於周遭市容、城市景觀、建物使用安全將有很大助益，甚至有機會帶動區域老舊建物的加速更新與改建，長線仍看好此區域的發展。

房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
資料來源／全向科技房產中心
資料來源／全向科技房產中心

房市 京華城

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