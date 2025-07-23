「全家」烘焙再孵小金雞 貝果年銷破億、可疊500座台北101

「全家」（5903）2023年起與「好丘」聯名推出一系列貝果商品，熱銷破億，銷售至今共可堆疊出500座台北101。今年雙方再度聯手，針對口感全新升級，透過高溫水蒸製法與熊本石臼糯麥粉二大製程優化，推出四款新品貝果，口感再升級。

「全家」銷售端數據顯示，麵包銷售高峰期集中在上午，銷售佔比超過三成，為提供消費者早餐時段多元選擇，「全家」2023年起與「好丘」攜手推出一系列聯名商品，銷售至今共可堆疊出500座台北101。

此次推出的四款貝果商品，以口感升級為主打特色，以日本石臼糯小麥添加、高溫水蒸製法，來模擬專賣店長時間發酵及水煮經典工法。另外，「全家」長期推動在地採購、支持農產推廣，此次首推冷藏鮮食「花生醬火腿起司蛋貝果堡」，使用國產花生特調的濃郁花生醬搭配烤金黃蛋片、火腿片及起司片，搭配Q軟貝果堡體鹹香交織，為早晨提供滿滿幸福感，售價55元；「香草芒果乳酪貝果」麵糰揉入愛文芒果醬，內餡包裹香濃滑順的愛文芒果乳酪、金煌芒果乾，果香濃郁、風味清爽，是夏日限定的清爽系人氣首選，售價42元。

「莫札瑞拉青醬火腿貝果」選用台灣豬製成的火腿，肉質紮實鮮美，融合香濃滑順的特製青醬餡料，鹹香中透出濃郁香蒜氣息，外層鋪上莫札瑞拉起司片，烘烤後金黃誘人、起司香氣四溢，售價45元；人氣商品「雙莓乳酪爆擊貝果」在製程上同樣改版升級，嚴選大湖草莓與草莓醬添加入貝果體，搭配內餡飽滿的香甜藍莓乳酪餡，每一口都吃得到草莓果香與酸甜藍莓的完美結合，口感豐富層次分明，售價39元。