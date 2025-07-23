六福攜手韓國愛寶樂園簽署合作備忘綠 展開跨國保育計畫

六福村主題遊樂園長年致力於瀕危動物保育與國際物種交流，近日再度邁出重要一步。六福村此次偕同莊福文教基金會前往韓國參訪，並與韓國最大主題樂園「愛寶樂園（EverLand）」正式簽署合作備忘錄（MOU），攜手展開跨國保育計畫，為瀕危物種開啟新的保育合作契機。

本次簽署合作備忘錄，核心聚焦於雙方在「瀕危動物保育研究」、「物種交換機制」以及「動物福祉提升」三大面向的深度交流。首波合作將進行白犀牛物種交換，透過跨國配對與基因多樣化管理，強化族群的血緣豐富性與健康穩定性，為白犀牛的永續生存奠定基礎。在本次交流行程中，雙方也針對白犀牛照護經驗進行深度座談，從硬體飼養設施、醫療照護設備，到動物日常行為觀察紀錄等實務操作層面進行全面討論。

六福村亦分享多年來在亞洲物種保育領域的經驗與成就，特別是過去透過莊福文教基金會成功將白犀牛「艾瑪」遠嫁日本東武動物園，創下亞洲跨國犀牛交流的典範，也讓園方在此次韓國合作中更具備實務經驗與專業基礎。

六福旅遊集團總裁暨莊福文教基金會董事長賴振融表示，保育不該有國界，跨國合作將成為動物永續的重要推動力量。我們期待透過這次與愛寶樂園的合作，不僅提升雙邊動物福祉，也能在保育教育、科研推進與民眾意識培養方面，共同開創新的可能。

愛寶樂園動物園（EverLand Zoo）園長鐘大衛（David Chung）表示，對六福村的專業與用心表達高度肯定，期許雙方能在未來持續擴大合作領域，不只侷限於白犀牛，更涵蓋多種瀕危物種的照護與復育。

此次合作備忘錄的簽署，不僅標誌著台韓兩國民間機構在動物保育領域的首次深度聯盟，也為亞洲保育工作搭建了新的合作橋梁。未來六福村將持續以「生態、教育、保育」為核心理念，推動更多具社會責任與永續價值的國際交流計畫，為地球上的野生動物創造更好的未來。