自行車雙雄營運漸回溫 美利達巨大攻漲停
自行車雙雄今天盤中強漲，巨大拉至漲停價118元；去年業外虧損的美利達，因預期下半年業績可望轉強，也奔上111元漲停板。
巨大指出，自有品牌受去年夏季中國內銷高基期影響，導致今年6月營收較去年同期下滑。美國市場因經濟環境變數，消費需求持續放緩，歐洲市場仍呈現衰退，但不同地區表現互有消長，仍能看見緩慢的復甦跡象，其中英國市場有近5成成長。
美利達指出，歐美需求回溫帶動庫存去化，台灣廠接單動能回升，6月起至第3季出貨量有望較第2季回升，隨著歐洲進入自行車銷售旺季，子公司於歐洲各國市場的銷售表現逐步回溫，舊有庫存持續有效去化。
美國市場方面，美利達認為，雖仍受關稅政策不確定性影響，但隨著新車種上市反應不俗，帶動轉投資公司獲利表現改善。
至於中國市場，美利達表示，除去年夏季高基期影響同期營收下滑，也受到公路車銷售放緩影響，對整體業績帶來壓力，將持續強化庫存管理，並靈活調整銷售策略。
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