長榮航、台塑石化簽MOU 供應5年2萬噸永續航空燃油

長榮航空今天宣布，已完成與台塑石化公司簽署合作備忘錄（MOU），鎖定自2026年起5年內超過2萬噸永續航空燃油（SAF）的供應能量。

長榮航指出，永續航空燃油相較傳統航空燃油可平均減少約80%碳排放，預期可帶來至少5萬噸的減碳效益，此次簽署合作備忘錄奠定雙方深化永續燃料的開發與使用的基礎。

長榮航空總經理孫嘉明表示，永續發展不僅是企業責任，更是航空產業未來的核心競爭力，透過使用永續航空燃油、減少機上一次性塑膠用品，以及與價值鏈夥伴合作推動綠運輸計畫，逐步達成長榮航空對環境保護與社會責任的承諾，期盼每次飛行都能朝向更低碳的未來邁進。

台塑石化總經理林克彥說明，台塑石化面對全球氣候變遷與碳中和壓力，積極投入永續航空燃油的研發與量產技術，採用與現有航空燃油共煉（co-processing）製程技術，不僅減少碳排放，還能與既有的油品相容使用，大幅降低轉型門檻，此舉可為航空公司帶來具有競爭力的低碳選擇。

響應全球減碳趨勢及環保呼籲，長榮航空指出，承諾2050年達成淨零碳排目標，持續以行動實踐低碳轉型，並加速推動永續航空燃油使用，自今年4月23日起於國內主要機場開始使用由台塑石化公司自產的永續航空燃油，力挺在地供應商，並攜手企業客戶與貨運代理商夥伴響應綠運輸計畫。

長榮航空強調，持續在永續發展領域深耕執行各項節能減碳專案，包括機隊汰舊換新、優化航路規劃以減少油耗，以及引進創新節油技術AeroSHARK等，此次攜手國內石化龍頭台塑石化合作永續航空燃油專案，不僅呼應政府推動運輸部門減碳政策，更深化在地綠色供應鏈發展，強化航空燃油自主供應韌性，降低對進口燃料的依賴。