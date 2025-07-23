眾達台北所35周年 聚焦全球化布局與法律戰略

眾達國際法律事務所（Jones Day）台北分所歡慶成立35週年，23日舉辦以「眾達賦能 競逐全球」為主題的慶祝論壇與酒會，邀集全球合夥律師與台灣產官學界領袖，針對地緣政治、監管政策與供應鏈重組等關鍵議題，深入剖析台灣企業在國際轉型中的法律需求與布局策略。

眾達自1990年進駐台灣以來，秉持「One Firm Worldwide」全球一體化運作模式，協助客戶預見風險、掌握國際趨勢。此次論壇聚焦美國監管趨勢、台商赴墨投資與稅務規劃，以及全球產業鏈重組下的合規與法務挑戰。

來自美國總部的政府法規資深合夥人 Don McGahn 分享白宮法務經驗，剖析美國對台企業的監管趨勢；墨西哥分所的 Rodrigo Gomez Ballina 探討台企赴墨設廠的合規與稅務策略；美國合夥人 Joseph Goldman 與 Jeff Schlegel 則分析美中局勢下的新投資考量。

在由台北所主持律師陳世杰主持的焦點座談中，跨國合夥人聚焦供應鏈重組下的法規整備與稅務設計，協助企業面對日益複雜的國際環境，降低法律風險，掌握成長機會。

陳世杰指出，眾達台北所35年來協助台灣企業完成多起大型跨境併購與國際爭端案，包括六件千億元級併購案中的四件，見證企業從本土茁壯邁向全球。他強調，「法律是企業邁向國際的重要戰略資源。」

企業界亦高度肯定眾達的角色。玉山科技協會理事長、和碩董事長童子賢指出，當前台企正加速前進美國、東南亞、墨西哥等地設廠與併購，面對制度與時區挑戰，迫切需要具備國際視野與跨時區能力的法律夥伴，「眾達是企業布局全球的最佳後盾。」

大聯大控股董事長黃偉祥也以親身經歷回顧，眾達自2005年起參與該公司重組與整併過程，助力其成為全球最大半導體零組件通路商。他強調，未來企業面對ESG、地緣風險與法規轉型，跨境法律專才將是關鍵支柱。

眾達全球主持律師 Gregory M. Shumaker 亦到場致詞表示，當今企業面臨的挑戰，已不只是法律諮詢，而是跨時區、跨領域即時協作的全球服務。「35年來，台北所在台灣每一次產業變革中，始終與客戶並肩前行。」

展望未來，眾達台北分所將持續深耕國際佈局與本地化服務，作為台灣企業應對全球變局最可信賴的戰略夥伴，迎向下一個35年。