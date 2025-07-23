長榮航空攜手台塑石化簽MOU 採購五年兩萬噸永續航空燃油

長榮航空（2618）23日宣布已完成與台塑石化公司簽署合作備忘錄（MOU），全力朝2050年淨零碳排目標邁進，鎖定自2026年起五年內超過2萬噸永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuel, SAF）的供應能量；長榮航空也不斷更換新型機隊降低排碳量，超越國際航空業界規範，標準超前布署增加永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuel, SAF）使用。

永續航空燃油相較傳統航空燃油可平均減少約80%碳排放，預期可帶來至少50,000噸的減碳效益，此次簽署合作備忘錄不僅奠定雙方深化永續燃料的開發與使用的基礎，更為台灣航空產業開啟永續發展新篇章。

長榮航空孫嘉明總經理表示：「永續發展不僅是企業責任，更是航空產業未來的核心競爭力。透過使用永續航空燃油、減少機上一次性塑膠用品以及與價值鏈夥伴合作推動綠運輸計畫，逐步達成長榮航空對環境保護與社會責任的承諾，我們期盼每次飛行都能朝向更低碳的未來邁進，共同為地球盡一份心力。」

台塑石化公司林克彥總經理表示：「台塑石化面對全球氣候變遷與碳中和壓力，積極投入永續航空燃油的研發與量產技術，採用與現有航空燃油共煉(co-processing)製程技術，不僅減少碳排放，還能與既有的油品相容使用，大幅降低轉型門檻，此舉可為航空公司帶來具有競爭力的低碳選擇，更展現台塑石化在能源轉型過程中的責任與承諾。」

響應全球減碳趨勢及環保呼籲，長榮航空承諾2050年達成淨零碳排目標，持續以行動實踐低碳轉型，並加速推動永續航空燃油使用，自2025年4月23日起於國內主要機場開始使用由台塑石化公司自產的永續航空燃油，力挺在地供應商並攜手企業客戶與貨運代理商夥伴響應綠運輸計畫，透過使用永續航空燃油來減低商務旅行及貨物運送的碳排放。