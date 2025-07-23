美降日關稅至15% 汽車重電傳動零配件台廠歡呼

美國總統川普今天宣布對日課徵關稅由原先25%降至15%，汽車關稅也降至15%，與日本車廠密切合作的和泰車、中華車，與機電日廠合作的重電廠華城、士電，在日本設點的傳動元件廠上銀等，盤中股價勁揚。

和泰車盤中最高560元，漲2.5%，中華車最高55.2元，揚升5.3%，華城最高664元，大漲9.2%，士電最高185元，勁揚5.1%，上銀最高220.5元，漲5.5%。

與日本三菱汽車（Mitsubishi Motors）簽署電動車開發合約的鴻華先進，盤中也勁揚2%。與日本車廠合作密切的能率集團旗下第一化成控股IKKA-KY，盤中觸漲停101元。

在匯率議題，和泰車先前指出，持續按照母廠日本豐田（TOYOTA）的全球管理策略，採用美元計價，儘管美元匯率短期調整，但和泰車仍在原有基礎上，付款匯率、貨幣兌換採取避險操作原則，短期匯率對和泰車沒有太大影響。

在關稅議題，和泰車重申靜待政策定案，讓各行各業為民生經濟盡份心力。

與日本三菱汽車合作密切的中華車先前表示，若關稅政策底定，評估下半年車市景氣會比原先預期要好，買氣有機會在下半年釋放。

根據官網，華城電機先前與日立製作所（Hitachi）合作，合資在台中廠生產製造500kV超高電壓等級變壓器，銷售全世界。

華城在6月中旬指出，持續看好能源轉型與淨零碳排、台電電網強韌計畫及國外電力基礎建設3大成長動能，接單狀況已看到2027年至2028年訂單需求。

士電與日本三菱電機（Mitsubishi Electric）長期合作，士電先前指出，持續受惠台電強韌電網汰舊換新計畫，以及風電、太陽能、綠能、資料中心等電力需求，加上產業AI化及AI供應鏈電力需求強勁，外銷美國需求旺，重電產品能見度可看到2027年，規劃2028年訂單布局，預計到2026年可增加3成至4成產能，因應到2035年市場需求。

士電也與太陽能廠泓德能源合作，搶攻日本「脫碳素」儲能標案，規劃在日本成立售電業務，布局日本電力設備市場。

2023年底上銀日本神戶廠落成後，部分產品在地組裝生產，供應半導體設備。上銀轉投資邁萃斯精密大型齒輪磨床，今年獲得日本產業大廠訂單，持續看好日本市場。

上銀表示，日本客戶對工具機品質要求嚴苛，加上日圓匯率貶值影響，企業在投資設備時更為謹慎，考量機台占地與產能效益等因素，高階齒輪加工磨床的加工精度與高效能特性，可在日本市場帶動訂單量成長。