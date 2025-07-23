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年漲一成變2%、京華城周邊房市現況曝 專家看未來

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／取自google 地圖
房市示意圖／取自google 地圖

京華城案爆發逾一年，全向科技房產中心彙整近三年京華城所在的松山區「南京三民生活圈」實價資料指出，原本受京華城改建商辦利多帶動，區域大樓成交行情從2023年每坪86萬，2024年衝到94萬，一年大漲8萬元，漲幅約一成，然而，近一年因京華城案容獎爭議延燒與政府打炒房等因素，區域房價漲勢受阻，漲幅僅約2.9%。

全向科技房產中心創辦人劉永昌表示，過去京華城周邊因沒捷運站，加上缺乏話題，房市偏冷，但在新規劃的「京華廣場」2022年取得建照動土，重建成頂級商辦後，市場估計引進數千就業人口，也讓區域房市再掀話題。

但如今京華城浴火重生產生變數，不僅原先規劃是否不變，甚至未來能不能順利完工都有疑慮，也導致區域房市買氣低落，短線開始陷入盤整。

劉永昌表示，雖然南京三民生活圈今年受京華城案與房市低迷所累，但觀察市場可發現，不是每個區域內的新推案都面臨價格漲不動，甚至下修的困境。

如大陸工程的「鐫萃」及自辦都更的「八德采邑」等訴求有鋼骨結構與耐震標章，或強調耐震性能達0.41G媲美核電廠等級的兩大新案，成交均價絲毫未減，價格還比生活圈內其他新案，一坪多出20萬以上，表現特別突出與吸睛。

會有這樣情況，與近年台灣大地震頻現，台北蛋黃區「耐震宅」需求正式引爆有關。如今在北市，只要能「提高耐震性能」，即便房市低迷或區域建設短線有利空，購屋者普遍都仍願多付一點來買單，就是想確保資產與家人居住安全。目前北市強調「耐震性能」已成為市場低迷下，新案面對困境的「保價、順銷」突破點。

劉永昌指出，京華城案雖容積獎勵引起爭議，但不論是否有弊案，這次「京華廣場頂級商辦園區」最後應還是會順利完工，對市場來說，應屬短線利空，而且，未來一旦完工，對於周遭市容、城市景觀、建物使用安全將有很大助益，甚至有機會帶動區域老舊建物的加速更新與改建，長線仍看好此區域發展。

房市 京華城

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