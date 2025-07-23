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長榮航擴大採購台塑SAF估減碳5萬 華航也朝淨零邁進

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
華航總經理陳漢銘（右2）與台塑石化總經理林克彥（左2）今日簽署永續航空燃油（SAF）合作備忘錄，擴大採購萬噸SAF，航向淨零未來。圖／華航提供
華航總經理陳漢銘（右2）與台塑石化總經理林克彥（左2）今日簽署永續航空燃油（SAF）合作備忘錄，擴大採購萬噸SAF，航向淨零未來。圖／華航提供

配合2050淨零碳排目標，國籍航空均重視國內永續航空燃油（SAF），長榮航空今宣布，已完成與台塑石化公司簽署合作備忘錄（MOU），從2026年起5年內逾2萬噸SAF供應能量，預估可帶來至少5萬噸減碳效益；另外，華航昨也與台塑簽署MOU，未來3年將採購台塑石化在台自產SAF總量逾萬噸，預估減碳量可達2萬6000噸。

長榮航空總經理孫嘉明表示，透過使用永續航空燃油、減少機上一次性塑膠用品，以及與價值鏈夥伴合作推動綠運輸計畫，逐步達成長榮航空對環境保護與社會責任的承諾。

孫嘉明表示，此次與台塑石化簽訂MOU，鎖定自2026年起5年內逾2萬噸SAF的供應能量，SAF相較傳統航空燃油可平均減少約80%碳排放，預期可帶來至少5萬噸的減碳效益。

台塑石化在台自產的SAF採用共煉生產（Co-Processing）技術，使用國內油商具國際認證（ISCC CORSIA）的廢食用油為生質原料，結合石化原料利用現有煉油設備投產進行共煉生產，預計2030年可達到年產量5萬噸規模。

另外，華航昨（22日）也與台塑石化簽訂MOU，華航未來3年將採購台塑石化在台自產SAF總量逾萬噸，整體減碳量預估可達2萬6000噸。

華航總經理陳漢銘表示，華航從2013年起即關注國際SAF發展，2017年起更成為首家新機飛渡及商用載客航班添加SAF的國籍航空。台塑石化在生產技術、品質控管及供應鏈整合上具備豐富經驗與堅強實力，更積極投入自產SAF，且持續調整製程提高產能。

台塑石化總經理林克彥表示，此次合作有助整合雙方資源與技術，打造更具有競爭力的永續航空燃油產業價值鏈，為國內航空業及能源供應鏈邁向永續未來，奠定穩健基石。

長榮航空宣布與台塑石化公司簽署合作備忘錄（MOU），自2026年起鎖定五年內超過2萬噸永續航空燃油的供應能量，持續朝2050年淨零碳排目標邁進。圖／長榮航空提供
長榮航空宣布與台塑石化公司簽署合作備忘錄（MOU），自2026年起鎖定五年內超過2萬噸永續航空燃油的供應能量，持續朝2050年淨零碳排目標邁進。圖／長榮航空提供
長榮航空宣布與台塑石化公司簽署合作備忘錄（MOU），自2026年起鎖定五年內超過2萬噸永續航空燃油的供應能量，持續朝2050年淨零碳排目標邁進。圖／長榮航空提供
長榮航空宣布與台塑石化公司簽署合作備忘錄（MOU），自2026年起鎖定五年內超過2萬噸永續航空燃油的供應能量，持續朝2050年淨零碳排目標邁進。圖／長榮航空提供

華航 永續 減碳

延伸閱讀

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