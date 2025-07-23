全台購屋壓力加重最多五縣市曝 購屋天堂也上榜

根據內政部公布的數據，2024年第四季的全國房貸負擔率為46.62%，房價所得比10.76倍，也就是說購屋民眾幾乎要不吃不喝11年才有機會買房上車，顯見當前的購屋壓力仍然相當沉重。

觀察近一年全台各縣市房貸負擔率變化，台中市年增6.02個百分點名列首位，房貸負擔率從2023年第4季50.24%，攀升至去年第四季的56.26%，房貸所得比達12.98倍，購屋壓力僅次於雙北地區。

其次依序為高雄市增加5.8個百分點；新北市增加5個百分點；嘉義縣增加4.67個百分點；台南市增加4.59個百分點。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，雖然受第七波房市信用管制、央行加強金檢等政策影響，第四季的房市溫度略有降溫，房貸負擔率亦較上一季小幅下滑，但目前全台房貸負擔率仍高達46.62%，持續維持在相對高檔的水位。

這也就意味著購屋民眾每月須拿出接近一半的可支配所得用於償還房貸，不僅可能會壓縮到家庭日常開支，影響生活品質，而且若未來經濟成長動能減弱或出現房市反轉，房貸族的還款壓力勢必也會隨之加重，甚至可能導致資金周轉困難或產生違約風險。

對於台中市房貸負擔率增加最多，莊思敏指出，近年在科技產業與重大建設利多推動下，台中房市表現亮眼，吸引大量建商及購屋族群湧入，新建案房價屢創新高，尤其七期新市政中心、水湳經貿園區更是不乏單價8、9字頭以上的豪宅產品。

不過，台中居民的收入水平卻明顯追不上房價的漲幅，導致房貸負擔率大幅攀升。未來在大巨蛋、台積電等重點建設的加持下，台中房市仍具成長潛力，但如何平衡收入與房價的漲幅，將是政府與市場的重要課題。

莊思敏指出，一向被視為「購屋天堂」的嘉義縣也榜上有名，主要是受惠台積電、嘉科、馬稠後產業園區、高鐵特區等利多題材的挹注，嘉義縣房價快速飆升，但就業收入並未跟上。

依據內政部不動產資訊平台統計，2024年第4季嘉義縣平均房價達每坪20.64萬元，較前一年同期的17.2萬元大幅上揚，年漲幅高達2成，漲勢相當驚人。