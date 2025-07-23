信義房屋江宗翰擅換位思考 用專業解決客戶買賣屋難題

一筆可能產生500多萬元違約金的交易，因信義房屋永康信義店專案經理江宗翰的努力而化險為夷。曾在品牌餐飲業服務8年、擅長換位思考的他，在轉職房仲後延續服務精神，設身處地為客戶著想，深獲信任與肯定。在父親離世的那一年，他原本只想帶媽媽出國走走散心，卻也因此立下目標，最終成為了一名千萬經紀人。

踏入信義房屋前，江宗翰曾在品牌餐飲業服務長達8年之久，雖有優渥的薪資待遇，但在父親中風後，他不得不重新思考，工作與家庭如何兼顧。後來他留職停薪過，也曾嘗試轉任較為彈性的計時人員，只求多點時間陪伴及照顧家人。為了讓生活安排更有彈性，參考各類型業務工作後，他認為，不管租屋或買房，每個人都有居住的需求，自己也想擁有讓家人可以遮風避雨的家，加上喜歡閱讀各種不同的人生軌跡，並針對別人的需求，用自己的專業提供協助，且享受認識人、被信任的感覺，因此選擇踏入了房仲產業。

江宗翰曾經服務過一組客戶，原本兩人論及婚嫁，規劃一起買房，他開車載著客戶跑遍桃園市、青埔、中壢帶看物件，看房當天就命中客戶心儀的房子，7小時內即找到屋主面談、順利成交，滿滿的信任讓他倍感欣慰。沒想到計畫趕不上變化，從簽約到交屋過程中，這對情侶感情生隙，決定分開，「以當時進程來看，這棟5個獨立門牌的電梯透天物件不買下來就是違約，按合約必須賠償525萬元違約金。」

如何才能把損失降到最低？江宗翰為客戶著急，他投入大量時間，分別跟兩位客戶溝通，答應全力協助後續租屋或轉售，最終完成流程也避免了買賣雙方的違約糾紛，開啟了他賣五房之路。當初客戶名下分別登記2~3間房子，他一間一間悉心協助處理，「中間花了很多時間溝通，到後面除了賣房子，還充當雙方的情緒諮商角色及溝通橋梁。」如今客戶有了各自的人生，事情也總算圓滿解決。

「每個人面臨買賣房都是生命階段有了改變。」曾有老母親在老伴走後，由於年事已高，就醫考量的關係，孩子們打算接母親同住就近照顧，「讓老媽媽換生活環境是希望一切重新開始，雖出發點很客觀，但家人間有時說話比較直接，溝通上容易有摩擦。」處理此案時，江宗翰為母子緩頰，設身處地溝通，傳遞彼此的心音，最終歷經9個月，順利為老媽媽的愛屋找到有緣的買方，讓老屋煥發新生，繼續開展下一段人生故事。

江宗翰說，當初離開薪資待遇良好的餐飲業環境，從眾多業務工作中，選擇信義房屋，是因為認同創辦人周俊吉先生的理念，且公司重視員工福利、制度人性化。彈性的工作安排，讓他可以好好照顧病重的家人。直到爸爸離開後，看著媽媽辛苦了7、8年，「我有個強烈的想法，嘗試拼看看能否達成業績目標，帶媽媽出國旅遊。」順著業績目標設定，加上他極具同理心的服務態度，深獲客戶信賴，江宗翰達成了千萬經紀人，帶媽媽出國散心，「希望爸爸在天上能看到，也做給我自己看。」

「如果未來有一天我在找房子，也希望被這樣服務對待。」不以眼前利益為出發點，江宗翰對於「好的客戶服務」有套自己的標準。上過千萬經紀人舞台，他仍以平常心看待每一次的服務機會，他相信，當你真心為人著想，成績自然會隨之而來。