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房市急凍…台中建商突圍出奇招 蛋黃區小宅、先建後售吸客

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
尉寶建設總經理陳英哲（左）說，台中五期的「尉寶大敦主人」社區大樓案採先建後售，完工落成。記者趙容萱／攝影
尉寶建設總經理陳英哲（左）說，台中五期的「尉寶大敦主人」社區大樓案採先建後售，完工落成。記者趙容萱／攝影

政府重拳打炒房，房市急凍，就連台中最夯的北屯14期重劃區都有建商哀號，「每周成交報表『不是0就是1』」；建商出「絕招」，有的建商專注蛋黃區推小宅，也有的在舊市區五期重劃區推出先建後售案，每周來客逾20組，在市場引矚目、討論。

鉅陞國際開發董事長褚學忠說，政府打炒房政策，投機客退散，剛性需求買家成主流，鉅陞專注蛋黃區，選擇在機能、地段好的市中心或舊市區，推出最小格局為22坪二房的產品，這不僅是回應市場剛性需求，也是公司建立競爭優勢的關鍵。

近年缺工缺料問題難解，不僅營建時間拉長、成本續漲，交屋時程也持續延宕，5年前國泰建設先開第一槍，考慮從預售制改採先建後售；房產專家指出，先建後售降低營建價格波動風險，也賦予「看得到、摸得到」的品質保障，彰顯建商品牌實力。

五期重劃區大墩路、文心路商圈，幅員擴及西屯、南屯與西區三大市中心，尤其大墩商圈、公益商圈、精明商圈周邊，生活機能成熟，尤其房市回歸剛性買盤，成為新興置產焦點。

尉寶建設機構在五期大墩路、大墩十七街口角地，推出的「尉寶大敦主人」社區大樓案採先建後售，完工落成，規畫52坪、56坪三房三衛雙主臥格局。

尉寶建設總經理陳英哲說，「尉寶大敦主人」邀建築師許獻叡，以及BSA賓史華隆設計師林志煌聯袂打造，善用基地135度鈍角優勢，以綠意打開建築，成為大墩路最美風景；選擇先建後售，代表尉寶選好地段、蓋好房子的決心，眼見為憑的建築風景，也是對於住戶的永久承諾。

陳英哲指出，周邊機能完熟，鄰近未來捷運藍綠雙線共構的市政府站，在台中101、冠德G9-1與G9-2聯開案等大商場開發加持下，帶動區域發展，躍升快城慢活趨勢核心。

現場銷售副總鄭弘昆表示，「尉寶大敦主人」6月啟動首波早鳥預約迄今，周周來人突破20組，其中不乏住在基地周邊的自營商、醫師、律師等客群。

鉅陞國際開發董事長褚學忠說，剛性需求買家成主流，公司專注蛋黃區推小宅。記者趙容萱／攝影
鉅陞國際開發董事長褚學忠說，剛性需求買家成主流，公司專注蛋黃區推小宅。記者趙容萱／攝影
台中五期的「尉寶大敦主人」社區大樓案採先建後售，完工落成。記者趙容萱／攝影
台中五期的「尉寶大敦主人」社區大樓案採先建後售，完工落成。記者趙容萱／攝影

建商 炒房 重劃區

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