人+科技…提升找房滿意度

傳統刻板印象認為房仲仰賴人際關係與銷售話術，只要利用AI幫忙找物件，房仲就會被取代；隨著AI發展的日趨完善，也引發許多人對於AI未來是否會取代房仲服務的焦慮。

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，AI確實能加快資料比對、依條件配對房子，但它讀不懂每一道需求背後的「人」的考量。

塗振宏指出，每一位消費者的需求和面對的找房痛點都是獨一無二的，在服務過程中，需要房仲用經驗和細心去探索消費者面臨的狀況，協助釐清需求，幫助消費者做出最佳判斷。

塗振宏舉例，換屋的客戶不一定是為了改善生活空間，可能更希望就近照顧年邁的父母。

這些細膩的判斷與消費者的共鳴，正是房仲無法被AI取代的核心，「因此房仲是人與人之間的產業，才是永慶房屋最不可被取代的價值。」

不過塗振宏也指出，雖然房仲的角色無可取代，但「人+科技」的合作，將有效提高經紀人員的服務效率、經紀人員也有更多時間提供細膩服務，帶動消費者滿意度的全面提升。

永慶房屋從2000年起便投入房產科技研發，持續打造，如「AI智能配對系統」、「i特助」、「AI煥裝」、「AI導覽」等工具，把AI導入服務流程，讓同仁把時間花在真正重要的服務上。根據永慶內部統計，在永慶AI服務上線後，平均縮短客戶近四成找房時間、縮減經紀人員超過八成的人力作業時間，提升成交效率。

隨著「永慶AI特助」的上線，塗振宏認為，有望帶來服務效率和品質的飛躍提升。

不過他強調，AI難以取代房仲角色，但可以為房仲帶來更多服務機會，因此在AI時代裡，永慶房屋仍要大舉徵才、培育更多夥伴，帶給消費者更好的購售屋體驗。