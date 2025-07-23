永慶AI特助 翻轉找房模式

永慶房產集團再寫AI房產科技創新里程碑，近日推出「永慶AI特助」服務，讓消費者只用口語發問、「永慶AI特助」就自動推薦物件，甚至為消費者分析物件特色、實價登錄行情與社區優勢等，用AI技術翻轉傳統找房模式，宣告房仲業「不用找，只要問」時代來臨。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋指出，在買房過程中，有很多資訊、知識、甚至經驗都需要找，從找物件、找仲介、到找社區、找生活圈等等。消費者要在龐大的資訊裡一條一條查找、分析，「找房之旅」看似簡單愉快，其實背後充滿資訊焦慮和決策壓力。

圖／經濟日報提供

但隨著ChatGPT等AI機器人的問世，翻轉傳統查找資訊的過程，現在民眾只要開口問，AI機器人就像私人助理，幾秒內整理海量的資料，給予民眾有用的答案。葉凌棋表示，隨著AI的出現，我們看到「問的時代」來臨了，因此推出全新「永慶AI特助」，提供消費者「不用找，只要問」的個人化購售屋體驗。

永慶房屋總經理吳良治表示，透過大數據、自然語言處理等AI技術，永慶AI特助提供消費者三大亮點服務，包括「找房問AI」、「特色問AI」、「社區問AI」。在「找房問AI」，消費者只需要給出區域和預算，並敘述房屋條件，如採光好、三房格局、備有電梯等，AI特助就會自動篩選出適合的房屋。

篩選出房屋後，消費者只要點選「特色問AI」，便可向AI特助詢問社區管理費、電梯數量、靠近哪個捷運站等房屋的大小細節；至於在「社區問AI」裡，消費者若有心儀的社區或是生活圈，只要輸入社區名稱，AI特助就會提供社區簡介以及待售中物件；若輸入路段，AI特助便會提供路段上的亮點社區，提供消費者做參考。

此外，「永慶AI特助」也整合了「AI導覽」、「AI煥裝」科技工具。在「AI導覽」中，AI特助將以短影音方式介紹物件資訊，幫助消費者快速掌握物件特色。

「AI煥裝」則可幫助消費者了解房屋裝潢後的可能模樣，提前想像未來的家；提供五大房產科技服務的「永慶AI特助」已在通訊軟體LINE上線，現在消費者只需要在LINE上向「永慶AI特助」正確發問，「永慶AI特助」就能理解消費者的問題，並快速提供相關的住宅資訊。

吳良治指出，「永慶AI特助」所引領的「不用找，只要問」找屋模式，將房產科技從「以物件為中心」進化為「以客戶為中心」，打造出「個人化買賣屋平台」。消費者不僅能夠享有更即時、客製、精準且容易上手的科技服務，永慶的AI科技服務也更能針對消費者的狀況和需求，提供更專屬、個人化的建議。

吳良治表示，再加上永慶經紀人員的完整誠實服務，讓買房過程高效又安全。消費者只要在LINE上搜尋「永慶AI特助」，就可以享受AI帶來的「不用找，只要問」全新購屋體驗。

吳良治表示，創新一直是永慶的DNA，永慶早在創立之初，就已致力開發房產科技，帶給消費者便利高效的數位工具。

吳良治指出，近年來永慶AI服務更是連獲「亞洲科技卓越獎」、「IIA國際創新獎」等國際大獎的肯定。隨著AI技術的成熟，永慶房產集團再次領先業界，升級服務推出「永慶AI特助」，帶領消費者進入「不用找，只要問」的時代，也為未來的購售屋體驗奠定新的里程碑。