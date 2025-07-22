台中水湳經貿段6、8地號地上權招商 兩大百貨龍頭現身

備受矚目的台中市水湳經貿園區「經貿段6地號、8地號等兩筆土地設定地上權案」，台中市經發局22日舉行招商說明會，國內百貨兩大龍頭新光三越、遠東百貨，以及新光人壽、國泰人壽等「大咖」都到場，展現高度投資意願。

值得注意的是，由於此案開發量體龐大，去年6月首度開標時因無人投標而宣告流標。此次市府捲土重來，特別設計讓投資人可合併整體開發，底價94億元，亦可以6地號單獨開發，底價48.42億元，讓選擇更為彈性，也提高投資誘因。

西屯區經貿段6、8地號土地面積合計約3.86公頃，採設定地上權70年方式招商。未來可開發為大型百貨購物商場、國際級飯店，支援相鄰的台中國際會展中心住宿、消費機能，串接大量國內外買主、觀展及轉運人潮，打造區域型旗艦商業地標。

台中市政府初估，兩塊土地合併開發總投資金額逾300億元，未來可望打造「下一個台中七期百貨商圈」。今天在台中金典酒店舉行的招商說明會，吸引數十家業者到場，除了兩大百貨龍頭及大型壽險業者，還有新美齊建設、太子建設、台糖公司等開發商，極具指標意義。

台中市經發局長張峯源強調，此次在投標資格上特別開放企業聯盟投資，歡迎各企業異業結盟合作，共同搶占水湳經貿園區精華商機。

「投資時機已經成熟！」張峯源說，緊鄰招商標的北側的水湳轉運中心預計明年完工，西側的台中國際會展中心也將於年底開幕，啟用後成為中部最大會展場館。未來人潮與商機匯聚，將型塑區域經濟重大發展樞紐，投資前景不可限量。