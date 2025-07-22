台中13期水岸核心2千坪大基地 地標級2房規劃隆重登場

被視為台中未來10年重點開發、南台中入口的「13期重劃區」，整體面積約229公頃，地界橫跨南區、南屯區，是台中市近五年來最受矚目的新興重劃區，不僅具備完整都市計畫與街廓設計，更結合自然水岸、生態綠廊、交通節點與重大建設，成為北接七期，串聯五期、八期、單元二與烏日區的市區新城。

13期地理位置北接台中都心、南連高鐵烏日特區，是「南向黃金軸線」上的關鍵區段，在完整都市計畫規劃之下，區內街廓筆直寬敞，排水、電力、交通系統皆為嶄新建設。

13期重劃區之所以被視為台中未來10年重點開發，最重要的就是交通節點到位、周遭生活機能完善，且整區規劃低密度、高綠覆聞名，等同於替未來的高質感生活環境畫上等號。

區域內大致可分為楓溪段、樂田段、昌明段、大慶段；其中近期推案熱門區就屬昌明段、大慶段，兩者皆因鄰近周邊商業機能完善，綠意充足而頗受消費者青睞。

「大慶段」地理位置北接南屯區成熟商圈、包含好市多、迪卡儂，秀泰生活台中文心店、連Moxy Taichung等飯店設施都一應俱全，而Ferrari、Maserati、BMW、Porsche台中旗艦展示中心，也全都在大慶段北側插旗。

另一方面，大慶段南鄰學術與文化設施，中山醫學大學、國家公共圖書館，綠空鐵道廊道，形成文教與慢活步道系統，成為在重劃區中難得一見的「生活機能全覆蓋區」。再加上鄰近雙鐵共構的大慶站不可取代性，未來更有望將成為13期「商圈加速區」。

據了解，近期13期重劃區將進入推案時程，未來推案量有望成為台中領頭羊，此時正是進入重劃區坐享增值的最佳時機，最新市調指出，「浩瀚開發新案」目前已經在規劃醞釀，該案基地位於東興三街，將以超過2,000坪完整大基地問世。

特別的是，該案被兩大公園包圍，包含豐富公園、西川公園，左右都是綠景在在顯示該基地的特殊性，不僅如此，該案座落土庫溪水岸第一排，等於不僅綠帶環腰，還享有玉帶環腰的都會水岸景觀。

「浩瀚開發新案」即位於13期最精華的區段，同時鄰近主要生活圈與交通網路，無論自住或投資都具備高度保值潛力。根據資料顯示，此次規劃純2房產品，相較區域高總價3房產品，極具房價優勢，新案謙讓約1,400坪打造水景花園、禮賓車道、裝置藝術等，高質感的生活環境，更吸引周邊醫師、教授、菁英族群關注。