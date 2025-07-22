古書今贏／做好選擇 一石二鳥

會考成績公布，大部分的學生都想選填「所能」和「所愛」，父母不是當事人，總想扮演主導者，互動過程中，不論是甜言蜜語或苦口婆心，一言不合照樣發生衝突。

看到兒子的成績，選項可以跨越數理和語文，偏偏基於不喜演算心態，只想選讀語文班，當母親的為了孩子的前途，自然要全力勸服。

不過「未來」實在太遙遠了，即使不怕輸，一想到必須力拚資優同學，「寧為雞口，毋為牛後」的心頓生，再好聽的話，都變成逆耳。本來不想介入，以免變成混戰，但又擔心戰火殃及無辜，只好挺身犯難，激發他強烈的鬥志。

《韓非子．說林》秦武王要甘茂在太僕（禮官，宣達君令，應該類似現在的行政院長），甘茂覺得自己當「行人」好好地，只想維持原狀，但是大老闆既然開口，顯然另有他意，說不定是「多能工」的人資決策，實在不好也不敢回絕，於是詢問孟卯的意見。孟卯建議他：「您的專長是行人，但是應該選太僕，選了太僕，有任何政令，君王照樣指派您來做（別人不敢、也無法跟您搶），等於當了兩個官（擁有新利不失舊權）」。

兒子聽完故事，眼睛亮了一下，我又告訴他：「好比你到一般小吃店，想點個麵飯和小菜，應該沒問題，但是想吃豐盛的Buffet，口袋裡卻得多些銀子，你的口袋愈深，選擇性愈高，這樣沒興趣，可以挑別道，只怕你吃不下，不怕你吃不飽；如果口袋內沒東西，不只望菜興嘆，連門都進不了。」

「你選理化有良師益友砥礪，可以快速提升原有的邏輯演算能力，即使沒前三，至少可以追在後面；數理強的人，通常語文稍弱，語文得靠日夜累積，想要趕上來沒那麼快。你的右手已經有語文，加上左手的數理，將來又會看題又會解題，就好像老虎長了翅膀，怎麼樣？」

兒子微微一笑說：「我懂了，選一得二、一石二鳥，選數理。」

人生何嘗不像選填志願，卻絕非猜拳「非零即和」，只有唯一結果，若想「多元、長遠、可轉化」，需要具備下列思維：

一、自省俯觀，精確選擇：以俯視的角度，深入觀照外表和內在的自己，進行心智和行動力強化，做出最精確和世界的判斷，致力多元能力，保有進退斡旋通道。

二、立己助他，兼顧全面：任何選擇，非以利己利他寬容的心量做衡量，將長遠性、全面性效益囊括在內，擁有實力（能力）與戰力（行動力），不受框架和變局限制。

三、變動靈活，從容轉彎：面對頓挫和瓶頸，找出突破口，在關鍵階段，毅然甩脫包袱，不做無謂糾結纏鬥，進行和掌握再選擇。

持續的學習和能力提升，才能擁有更多選擇，經過深思後的第三選擇，不是妥協或折衷，而是超越自我，如何選擇，就會成為什麼樣的人。