法律頻道／規劃傳承 別讓家族企業崩盤

上周有個街口金融科技被假執行的新聞，鬧得很大。不過，執行只是冰山一角，背後其實有個悲傷的家族企業傳承故事。

台灣上市公司中，「泰山」曾是一個成功的名字，歷史可追溯至1940年代的食品老牌，由詹氏家族經營數十年，從沙拉油起家，後來以仙草蜜做到台灣家喻戶曉，不但擁有穩定的實體通路資產，更一度是全家便利商店的關鍵法人股東。然而，這樣一家看似穩健的傳統企業，卻在近年由於家族傳承工程安排失靈，企業淪為內鬥外患的戰場。

從股權處分爭議、經營權爭奪，再到末梢衍生的街口金融科技這場「海角36億」的股權交易災難，不僅讓公司自身陷入混亂，也影響台灣金融市場對上市公司治理的信任。

泰山企業創立於1950年，由詹玉柱與三位兄弟共同在彰化成立「益裕製油廠」，從雜糧與豆餅批發起家，後轉型為泰山油脂，進軍食用油、八寶粥與仙草蜜市場。泰山甚至為了解決仙草沉底問題，開發出專利「仙草懸浮技術」，體現其對本業的創新投入。

1960年，創辦人長子詹仁道接班，1989年帶領公司上市，並於2007年將董事長之位交給其子詹岳霖，至此，泰山企業由長房一脈主導。

然而，企業傳承未建立明確規則，問題逐漸浮現。2016年，因中國事業虧損與高階報酬制度引發家族不滿，堂兄弟詹晉嘉、詹景超等人聯手要求詹岳霖下台。結果由二房的詹逸宏出任董事長，詹景超任總經理，泰山進入「內部共治」新階段。該轉變非出於制度設計，而是家族共識崩解的結果，為後續紛爭埋下伏筆。

2017年，泰山家族內訌尚未平息，市場派保力達集團趁勢進場持股逾一成，準備爭奪董事會席次。公司派為鞏固權力，於2018年大規模增資至80億元，並引入龍邦集團作為盟友。雖然成功擋下保力達，但龍邦持股卻逐年上升，最終成為另一勢力威脅。

泰山2023董事改選，公司派以董事長詹景超為首，決議出售全家持股收回80億元現金，並投資36億元取得街口金融科技逾四成股權。此舉表面是金融布局，實際為削弱泰山的吸引力，透過將全家股權轉為難以掌握的未上市資產，以阻絕市場派即刻奪權。

然而，這種「資產防禦型投資」策略程序上有瑕疵。該交易遭法院判決未經完整董事會程序與股東會監督，最終判決無效，命街口返還36億元。這場防禦戰非但未保住經營權，更重創泰山在資本市場的聲譽與投資人信任。

泰山的教訓是顯而易見的。家族企業若無事先建立股權傳承與治理制度，即使歷史悠久、業績穩定，仍可能在世代交替或外部進攻時迅速瓦解。詹家四兄弟當初若能透過家族信託、董事會制度或持股合約設計，將經營權與所有權分離，今日恐不至於演變為對簿公堂的局面。

台灣成功的家族企業如統一、遠東、永豐餘等，皆早在交班前規劃接班人制度與治理機制，將「情感」制度化，「經營」制度化。反觀泰山，家族無共識，才讓外部趁虛而入，最終讓整個家族、企業與產業聲譽付出代價。