經營密碼／六頂思考帽 讓決策思慮更周全

年輕時在工研院工作時，發現開會討論時你一言我一語，討論方向發散，難以聚焦，更別提形成完整結論。後來在EMBA授課時，驚訝地發現班上竟有99%的同學從未聽過「六頂思考帽」這個方法，於是嘗試將其運用在學生的提案實作中，結果顯著、成效良好。

這方法是創意思考大師Edward de Bono提出，它的巧妙之處在於：把每一種思考方式具象化成一頂帽子，讓我們能在討論中有系統地切換視角，減少情緒對立，增加理性共識。

總共有六頂帽子，白色代表純用數據討論，不帶任何色彩。黃色代表積極正面，從好處方向著想；黑色代表否定，從負面方向思考；紅色代表情緒與直覺反應；綠色代表創意；藍色代表收斂。

建議先從白色思考帽開始，大家直接討論數據，再戴上黃色帽子大家積極從正面思考。接下來依序用黑色帽子完全持否定態度討論、戴上紅色帽子熱情直覺思考、戴上綠帽大家一起創意思考，最後則用藍色帽子收斂。

舉一個實際例子來說明：「周末要不要組隊去爬山？」這個看似簡單的提案，往往讓人既期待又焦慮——期待能與同事一同放鬆交流，卻又擔心沒有共識、沒人參加，甚至因此產生爭議。

首先，讓我們戴上白色帽子，看看客觀的事實與數據。公司上次舉辦員工活動已是三個月前，這次提議的登山地點是郊山，來回約三小時，難度不高。天氣預報顯示周末天氣晴朗，預算也足以支應交通與補給。從客觀條件來看，這場活動有可行性的。

接著，黃色帽子的角度提醒我們去看這個提案的正面意義。登山活動可以讓同仁放鬆心情、遠離辦公室壓力，還能促進身心健康。更重要的是，一起在自然中行走、互相幫助，有助於建立更深厚的團隊默契。相較於傳統聚餐或大型旅遊，登山活動的成本更低，也符合現今企業講求健康與永續的風潮。

之後，我們換上黑色帽子，審慎地分析風險。有些同仁膝蓋不好，長時間行走可能會造成負擔。如果突然變天，濕滑山路可能帶來安全疑慮。此外，目前並未安排專業領隊，一旦有突發狀況，恐怕難以即時應對。有同仁也提出，周末對家庭有責任的員工，可能難以安排時間參與，進而影響整體出席率。

再來，紅色帽子允許我們表達情緒與直覺反應。有同仁坦言一想到爬山就感到疲倦，覺得自己體力可能無法負荷。但也有人興奮地表示，這正是他理想中的紓壓方式，期待在山上邊走邊聊，回來後一起吃個便當、曬曬太陽。

面對這些多元的意見與感受，綠色帽子鼓勵我們打破二元對立，發想更多可能的解方。我們可以設計雙路線，一條為挑戰組，適合有經驗與體力的同仁；另一條為輕鬆組，走較短的步道。活動結束後，大家可在山腳下集合野餐，延伸互動時光。若仍有同仁擔心體力問題，甚至可考慮以城市健走或文化巡禮做為替代選項。

最後，我們戴上藍色帽子，統整所有討論與想法，並規劃執行方案。經過這番有系統的思考，我們決定舉辦周六上午的健行活動，採雙路線並安排經驗豐富者帶隊，活動後在公園集合進行野餐。同時開放報名表讓大家自由選擇路線，並協助車輛與保險的安排。

回到最初的問題：「我們要不要去爬山？」其實答案不只是Yes or No，而是我們如何思考，如何對話。六頂思考帽提供一種公平又有彈性的討論方式，讓每一種聲音都有出口，每一種觀點都被尊重。

下次不論是規劃活動，討論策略或面對分歧，只要說一句：「我們來用六頂思考帽試試看吧。」你會發現，對話真的可以不再吵架，反而更有創意、更有共識。