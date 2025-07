三商家購供應商大會秀三大轉型策略 電子價卡向智慧門市革新

三商家購(2945)22日舉辦「三商家購美廉社 2025夥伴價值高峰大會」,邀集超過200位產業專家與供應商夥伴齊聚一堂,以「鏈結資源 × 永續共創」為主軸,展開一場聚焦數據驅動、科技賦能與永續行動的產業對話,並揭示零售轉型的關鍵戰略與願景。

此次大會聚焦三大轉型戰略:電子價卡全面導入、數據科技賦能行銷、自有品牌差異化經營,強調在生成式AI、ESG與消費型態劇烈變化的浪潮下,唯有強化數據共享與協作機制,才能打造具韌性的零售夥伴生態圈。

三商家購董事總經理邱光隆於「2025夥伴價值高峰大會」中發表專題演講《Change is the only constant》,直言:「唯一不變的,就是變。」邱光隆指出零售產業正歷經深層變革,從過去以「貨、場、人」為主的快時尚邏輯,轉向以數據為核心、即時響應消費需求的新零售模式。他強調,企業唯有擁抱變局、勇於創新,才能貼近消費者真正的需求,並在數位與永續雙軌驅動下脫穎而出。

邱光隆特別指出,電子價卡的導入將成為智慧零售的關鍵節點,除能即時同步價格與促銷資訊、降低人為錯誤,更可整合顧客行為數據,提升營運效率與消費體驗。三商家購將以電子價卡為核心,串聯POS、商品管理、AIoT、CRM與供應鏈系統,全面推動門市智慧化升級,並與供應商建立更緊密的數據協作機制,打造永續共好的零售生態圈,實踐「攜手成長、共創價值」的企業願景。

三商家購人資長蘇蕙蘭則宣布成立「Angel協會」,作為供應商與三商家購共享知識、整合資源、共創機會的創新平台,讓夥伴在高速變動的市場中「以連結應萬變、以合作創韌性」。壓軸講者為歷奇國際執行長吳兆田博士,他以組織心態變革為題,呼籲企業應「破框重構」,重視文化共識與人才潛力,唯有「得才者,得天下」,才能在不確定中尋找穩定力量。