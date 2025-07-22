華航攜手台塑石化 擴大採購萬噸永續航空燃油

華航（2610）致力落實2050年淨零碳排放目標，支持國內永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuel, SAF）發展，攜手台塑石化簽合作備忘錄（MOU）一起擴大SAF的合作，未來三年華航將採購台塑石化在台自產SAF總量逾萬噸，整體減碳量預估可達26,000噸。

華航與台塑石化擴大採購萬噸SAF永續航空燃油，朝著長期航向淨零未來挺進，22日由華航總經理陳漢銘和台塑石化總經理林克彥正式簽署永續航空燃油合作備忘錄（MOU），雙方以行動支持台灣SAF推展，引領國內航空業能源轉型，共同邁向2050淨零碳排目標。

SAF是國際航空產業實踐減碳的重要關鍵，華航與台塑石化共推產業供應鏈合作，落實低碳運輸目標，雙方今年初完成首批2,500噸國內自產SAF採購，添加於桃園出發航班，可較傳統燃油減少超過80%的碳排，更提高將來三年國內自產SAF採購總量。今年華航從台灣出發的航班都可以添加到SAF，支持SAF新科技技術發展，具體實踐永續飛行理念。

華航總經理陳漢銘表示，華航從2013年起即關注國際航空永續燃油發展，2017年起更成為首家新機飛渡及商用載客航班添加SAF的國籍航空。台塑石化在生產技術、品質控管及供應鏈整合上具備豐富經驗與堅強實力，更積極投入自產SAF，且持續調整製程提高產能。今天中華航空攜手台塑石化的合作，更是為業界樹立的標竿，相信一定能帶來更多企業的共鳴和跟進。

台塑石化在台自產的SAF採用共煉生產（Co-Processing）技術，使用國內油商具國際認證（ISCC CORSIA）的廢食用油為生質原料，結合石化原料利用現有煉油設備投產進行共煉生產，預計2030年可達到年產量5萬噸規模。台塑石化總經理林克彥表示，感謝華航的前瞻部署，積極推動國內SAF議合、發展與應用，本次合作有助整合雙方資源與技術，打造更具有競爭力的永續航空燃油產業價值鏈，為國內航空業及能源供應鏈邁向永續未來，奠定穩健基石。

華航長期推動永續發展，成果斐然，今年十度入選國際「富時永續指數系列（FTSE4Good Index Series）」成分股、七度入選「臺灣永續指數」成分股及八度入選標普全球永續年鑑並列前 5%，也在亞太航協（Association of Asia Pacific Airlines, AAPA）會員公司2025年首季整體用油效率名列前茅，持續為減碳目標前行。此外，華航更與企業夥伴攜手，首創客運航班單次性價值鏈合作、企業差旅減碳計畫及全貨機添加SAF。