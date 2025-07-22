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中龍高爐大修完成！蛻變成AI煉鋼廠 在國際鋼鐵舞台樹立新標竿

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中龍高爐大修完成，蛻變成AI煉鋼廠，在國際鋼鐵舞台上樹立新標竿。圖／中龍提供
中龍高爐大修完成，蛻變成AI煉鋼廠，在國際鋼鐵舞台上樹立新標竿。圖／中龍提供

中鋼集團中龍一號高爐大修完工，全案斥資78億元，成功蛻變成AI煉鋼廠，技術與專業功力大增，22日舉行高爐大修竣工開爐祈福典禮，樹立新里程碑，為台灣的鋼鐵產業在國際舞台上樹立嶄新標竿。

中鋼（2002）董事長黃建智表示，中龍是集團內最重要的成員之一，且是台灣唯一同時擁有高爐與電爐的一貫化作業鋼廠，並透過擷取兩種冶煉優勢開發出國內首創HYBRID製程技術，具備極高的製造靈活度與生產彈性。

此次所更新的一號高爐開爐已逾15年，累計單位產量達到每立方公尺1.1萬公噸，在集團高爐爐代操作實績排名第三，績效良好。尤其此次爐代更新工程首次導入完全由中鋼團隊自行規劃、執行，大幅提高工程設計、採購製造、建造安裝能力，同時透過移植中鋼爐頂氣回收系統TGRS(Top Gas Recycle System)，在提升設備自動化、電腦化及AI智能化及降低生產成本的同時，更可降低溫室氣體的排放量，為環境盡心力。

中鋼總經理陳守道指出，中龍一號高爐在第一爐代的15年間，締造許多佳績，其中銅冷卻壁操作保持無破損，放眼國際是首屈一指、難能可貴的實績。希望第二爐代能保持優勢，藉由本次大修採用先進技術，強化智慧製造，再提升其生產競爭力。

值得一提的是，本次大修的工法，是集團首次採用在爐殼不更換情況下，使用金鋼繩鋸切割殘銑，在空間狹小的不利條件下持續精進工法，建立自有繩鋸切割技術。在151天的施工期間，近千名協力人員進駐，透過每日召開進度檢討會議，進行工作協調，工安環保巡檢到位。

中龍董事長呂紹榮表示，高爐大修工程呼應集團「二軸三轉」經營發展策略，提醒現正進入開爐前的高壓試驗階段，後續尚有枕木充填、佈料充填等工序，夏日高溫使人心浮氣躁，更要保持高度專注力。

中龍生產副總洪正雄說，一號高爐完成大修的重大意義，在於積極推動數位轉型與節能減碳，除了智慧高爐建構外，也持續導入智慧煉鋼、智慧軋鋼、能資源管理平台等系統，建構智慧工廠。

洪正雄指出，高爐大修完工，充分展現中鋼「團隊、企業、踏實、求新」精神，並宣告中龍正式邁入鋼鐵生產最關鍵環節的數位化轉型升級，為未來百年營運與永續發展打下堅實基礎，正式邁入AI與大數據驅動的新製造時代，為台灣的鋼鐵產業在國際舞台上樹立嶄新標竿。

中龍高爐大修完成，蛻變成AI煉鋼廠，在國際鋼鐵舞台上樹立新標竿。圖／中龍提供
中龍高爐大修完成，蛻變成AI煉鋼廠，在國際鋼鐵舞台上樹立新標竿。圖／中龍提供

中鋼 鋼鐵 董事長

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