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晨暉子公司攜手Dr. Reddy's 取得感染、中樞神經與罕病藥在台經銷權

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

晨暉生技（1271）22日宣布，旗下台灣負責藥品代理與銷售業務的保瑞聯邦公司，與全球製藥領導公司Dr. Reddy's Laboratories Ltd.簽訂合作協議，取得四款聚焦感染、中樞神經與罕見疾病治療領域的藥物在台經銷權。

此項合作不僅強化保瑞聯邦於醫院端的產品組合，也與保瑞集團持續深化罕見疾病與專科藥物佈局的核心策略接軌，滿足台灣未竟的醫療需求。

晨暉生技董事長盛保熙表示：「保瑞聯邦評估國際局勢並審視台灣的藥物需求，與Dr. Reddy’s合作提供更多學名藥選擇且深化著墨罕病藥物，我們期待成為醫療院所關鍵的合作夥伴，發揮更大的影響力。」

Dr.Reddy's大中華區總經理Mr. Satheeshkumar Sriharan特地蒞臨簽約，他說在近期的合作案中，最期待的就是與保聯的合作；憑藉其在西藥代理與銷售通路的經驗，相信能讓更多亟待取得有關醫療資源的病患得到更多元、更有效的治療；因為，健康不能等待。

保聯於2023年11月併入保瑞集團晨暉生技，營業內容為各種藥劑成品的經銷業務，涵蓋處方藥、OTC藥品、保健食品及護膚品等多元產品，且深度布局各類台灣市場通路如醫院、診所、藥局以及消費者直購電商。

保瑞 生技 董事長

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