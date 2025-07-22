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邁向淨零 華航未來三年採購台塑化SAF至少1萬噸

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
華航總經理陳漢銘（右二）與台塑石化總經理林克彥（左二）今日簽署永續航空燃油（SAF）合作備忘錄，擴大採購萬噸SAF，航向淨零未來。圖／華航提供
華航總經理陳漢銘（右二）與台塑石化總經理林克彥（左二）今日簽署永續航空燃油（SAF）合作備忘錄，擴大採購萬噸SAF，航向淨零未來。圖／華航提供

華航（2610）22日與台塑石化正式簽署「永續航空燃油（SAF）合作備忘錄（MOU）」，雙方將在未來三年深化合作，華航預計採購至少一萬噸台塑石化國產SAF，預估可減碳逾26,000噸，展現推動低碳航空與落實淨零轉型的具體行動。

SAF被視為國際航空業實現減碳目標的關鍵技術。中華航空總經理陳漢銘指出，華航自2013年起即關注SAF發展，2017年起成為首家於新機飛渡及商用載客航班使用SAF的國籍航空。此次攜手台塑石化，進一步強化本土SAF供應鏈，對國內航空能源轉型具指標意義。

華航與台塑石化今年初已完成首批2,500噸SAF採購，並成功用於桃園出發航班，較傳統燃油減碳幅度超過八成。後續合作中，華航所有從台灣出發航班將可添加國產SAF，實質支持國內新興綠能技術落地，帶動航空產業綠色升級。

台塑石化總經理林克彥表示，SAF由具國際認證的廢食用油作為原料，並以共煉技術與現有煉油設備整合生產，預計2030年可擴大至年產5萬噸規模。此次與華航合作，不僅整合雙方資源與技術，更有助於建立永續航空燃料產業價值鏈，為國內能源轉型提供穩健支撐。

華航近年積極推動永續發展，表現獲國際肯定，連續十度入選「富時永續指數系列（FTSE4Good）」成分股、八度列名「標普全球永續年鑑」前5%，並於亞太航協會員公司中，2025年首季整體用油效率表現居前段班。

此外，華航亦首創「航班單次性價值鏈合作」、「企業差旅減碳計畫」及「全貨機添加SAF」等創新作法，持續深化產業減碳行動，展現企業永續經營的決心。

MOU 華航 台塑 減碳

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