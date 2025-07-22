華航與台塑石化擴大採購萬噸永續航空燃油 航向淨零未來

華航（2610）重視國內永續航空燃油 （Sustainable Aviation Fuel, SAF） 發展，與台塑石化攜手合作，由總經理陳漢銘和台塑石化總經理林克彥於22日正式簽署永續航空燃油合作備忘錄（MOU）。華航未來三年將採購台塑石化在台自產SAF總量逾萬噸，整體減碳量預估可達26,000噸；雙方以行動支持台灣SAF推展，引領國內航空業能源轉型，共同邁向2050淨零碳排目標。

SAF是國際航空產業實踐減碳的重要關鍵，華航與台塑石化共推產業供應鏈合作，落實低碳運輸目標，雙方今年初完成首批2,500噸國內自產SAF採購，添加於桃園出發航班，可較傳統燃油減少超過80%的碳排，更提高將來三年國內自產SAF採購總量。今年華航從台灣出發的航班都可以添加到SAF，支持SAF新科技技術發展，具體實踐永續飛行理念。

華航總經理陳漢銘表示，華航從2013年起即關注國際航空永續燃油發展，2017年起更成為首家新機飛渡及商用載客航班添加SAF的國籍航空。台塑石化在生產技術、品質控管及供應鏈整合上具備豐富經驗與堅強實力，更積極投入自產SAF，且持續調整製程提高產能。今天中華航空攜手台塑石化的合作，更是為業界樹立的標竿，相信一定能帶來更多企業的共鳴和跟進。

台塑石化在台自產的SAF採用共煉生產（Co-Processing）技術，使用國內油商具國際認證（ISCC CORSIA）的廢食用油為生質原料，結合石化原料利用現有煉油設備投產進行共煉生產，預計 2030 年可達到年產量 5 萬噸規模。台塑石化總經理林克彥表示，感謝華航的前瞻部署，積極推動國內SAF議合、發展與應用，本次合作有助整合雙方資源與技術，打造更具有競爭力的永續航空燃油產業價值鏈，為國內航空業及能源供應鏈邁向永續未來，奠定穩健基石。

華航長期推動永續發展，成果斐然，今年十度入選國際「富時永續指數系列（FTSE4Good Index Series）」成分股、七度入選「臺灣永續指數」成分股及八度入選標普全球永續年鑑並列前5%，也在亞太航協（Association of Asia Pacific Airlines, AAPA）會員公司2025年首季整體用油效率名列前茅，持續為減碳目標前行。此外，華航更與企業夥伴攜手，首創客運航班單次性價值鏈合作、企業差旅減碳計畫及全貨機添加SAF。