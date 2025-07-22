和潤企業挺文化做公益 攜手視障音樂家用音樂傳遞希望

和潤企業（6592）再度攜手台北市視障者家長協會，支持音樂劇《保溫箱的藝術家》演出，從4月份高雄場到7月份台中場，和潤企業不僅包票力挺，更補助同仁認購門票觀賞，並號召中南部重要合作夥伴共同響應，讓更多人看見藝術的力量，也感受到生命的韌性與溫度。

《保溫箱的藝術家》由EyeMusic樂團演出，成員皆為視障音樂家，劇情源自表演者的親身經歷，描述早產兒入住保溫箱後導致視覺損傷，卻未被命運打倒，反而透過音樂找到自我價值與生命出口。這群看不見舞台光影的音樂家，憑著著熱情與堅持，歷經無數次排練與跌倒，在舞台上用聲音與心靈呈現一場撼動人心的演出。

和潤企業長期深耕公益與藝文推廣，今年再次支持視障音樂劇《保溫箱的藝術家》，讓員工在參與公益中提升藝文素養，更廣邀在地合作夥伴一同觀賞，擴大文化參與的社會影響力。有同仁在觀賞後表示：「深刻體會到勇氣與愛的力量，也提醒自己更珍惜與感謝身邊的人事物」、「看到視障者這麼努力的生活著，本來想抱怨的事也覺得沒什麼了，因為我們已經太幸福了！」在支持藝文與公益的同時，也實踐了共好的價值。