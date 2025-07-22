滿漢大餐Gold系列熱銷超過兩百萬碗 蟬聯超商高價大碗麵銷售冠軍

近年進口泡麵在台話題不斷，但本土品牌也展現強勁競爭力。其中，統一（1216）企業旗下的「滿漢大餐Gold」系列以創新口味搶占市場關注，其主打的「金牛肉麵」憑藉濃郁酸辣的湯頭與Q彈如現煮的麵條，不僅穩坐網友心中「泡麵冠軍」寶座，自上市以來，已於通路熱銷超過兩百萬碗，並蟬聯超商通路高價位大碗麵銷售排行榜第一。

近期有網友在社群分享與曖昧對象共餐的趣事，原以為對方精心熬煮的酸辣小火鍋，讓她心動不已，沒想到結尾讓人跌破眼鏡，實際上竟是「滿漢大餐Gold金牛肉麵」。該貼文引發大批網友興奮討論：「你還是暈了，他還是贏了」、「我今天也吃金牛肉麵，半夜可以吃到像酸菜魚的金湯很爽」、「這款真的爆好吃，沒吃過的都去買」。

不只社群瘋傳，多位網紅也紛紛拍片開箱，大讚：「湯頭是黃金色澤，像鍋底熬出來的濃湯感，一入口就酸香帶勁超夠味，嘴巴根本停不下來」、「牛肉塊口感也蠻不錯的，甚至還有帶筋」，展現品牌在湯頭風味與用料誠意上的市場競爭力。也有網友直言：「雖然價格比一般泡麵高，但以牛肉塊、湯頭、麵條的水準來說，完全合理」，更有網友開箱直呼「這是台灣最強的泡麵」！

當年有料泡麵霸主「滿漢大餐」推出這款「Gold系列」，台灣知名主廚開箱試吃後直呼「這碗會大賣！」，黃金酸辣的「金牛肉麵」與熗麻川辣的「熗牛肉麵」，將川菜經典「金湯肥牛」與「水煮牛」完美復刻，讓每一口都充滿層次與衝擊。產品不僅廣受酸辣口味愛好者與肉食族群青睞，更持續吸引對泡麵品質與風味有要求的消費者關注。