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強打自製內容！中嘉集團全年製播數千小時新聞、節目 金視獎入圍破紀錄

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
中嘉集團強打自製內容，同時深耕地方永續，今年「金視獎」一舉入圍14個獎項、29件作品，搶下入圍作品數中的近半席位，更打破往年入圍數紀錄。圖／中嘉提供
中嘉集團強打自製內容，同時深耕地方永續，今年「金視獎」一舉入圍14個獎項、29件作品，搶下入圍作品數中的近半席位，更打破往年入圍數紀錄。圖／中嘉提供

中嘉集團強打自製內容，同時深耕地方永續，今年「金視獎」一舉入圍14個獎項、29件作品，搶下入圍作品數中的近半席位，更打破往年入圍數紀錄。

文化部影視及流行音樂產業局公布第25屆「金視獎」入圍名單，今年總計有49家業者、237件作品報名參賽，共選出15個獎項、66件入圍作品。中嘉集團指出，激烈的競爭中一舉入圍14個獎項、29件作品，搶下入圍作品數中的近半席位，更打破往年入圍數紀錄，充分展現用心推廣與經營頻道、製播豐富節目內容的專業實力，以及持續深耕社區、關注在地文化及環境永續的熱情與堅持。

中嘉集團表示，旗下系統台全年製播超過數千小時的自製新聞與節目，題材多元，著眼於城市發展、地方文史、關注環境永續…等議題，今年「金視獎」入圍名單中，囊括多個金視獎常勝軍節目，包含《打狗週記》、《Walk！野行》、《港都午間新聞》，由中嘉寬頻旗下慶聯全新推出以食材風土為主題的外景節目《野食房》初試啼聲便一舉入圍「生活風格節目獎」、「企編獎」及「攝影獎」三大獎項，讓人驚豔。

此外，中嘉寬頻旗下北健首度挑戰製播地方文史紀錄類節目《墓之物語》也不遑多讓，透過桃園龜山第一公墓遷葬議題回溯清代至日治時期歷史軌跡，引導觀眾用不同視角看待地方文化，獲得評審團青睞，入圍「地方文史節目獎」及「企編獎」兩大獎項。

除了節目製作團隊實力與內容品質獲得肯定，中嘉寬頻表示，旗下新視波、北健、港都在服務推動類獎項中同時入圍「社區服務獎」，以三大行動主軸：社會公益、媒體教育、影片製作獲得民眾踴躍響應，展現公用頻道與社會參與的雙重價值，並在推動市民參與、強化社區連結、創新頻道內容規劃上成為當地有線電視的服務標竿；另外，中嘉寬頻 港都從硬體的建設到服務的提升，乃至節目內容的製播，憑藉著專業與用心，成為智慧城市建設的最堅強後盾，獲得評審肯定，入圍年度最大獎「系統躍進獎」。

中嘉 文化部 有線電視

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