台中市重劃區發大財 五年「百萬里」達60個、飆增1.6倍

據財政部最新所得資料，台中市各村里五年來的平均所得增幅中，北屯區的四民里在2023年平均所得突破百萬元，較2019年大增75.4%，增幅為全市之冠。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，據財政部最新所得資料，觀察台中市平均所得破百萬的村里，2019年僅23個，到了2023年已多達60個，五年增幅高達1.6倍，新進的百萬里，多半與重劃區開發有關。

西屯區的龍潭里，平均所得也在五年之間從91.1萬元增加至154.8萬元，增幅將近7成，排名第二；增幅季軍的北屯區舊社里，五年來平均所得亦增加超過6成；西區的公舘里、烏日的湖日里，也雙雙以逾4成的增幅擠進前五名榜單。

陳定中指出，平均所得增幅最高的北屯區四民里，就坐落14期、11期之間；亞軍的西屯區龍潭里，轄區包括了享有「米其林商圈」美譽的單元二北側；季軍的北屯舊社里，更有總站特區、單元12雙重劃區加持。

第五名的烏日湖日里，則地跨舊市區與高鐵特區，僅第四名的西區公館里是無重劃區議題的成熟市區，因此重劃區儼然成了推升所得的特效藥。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，重劃區的公共建設題材豐富，不動產增值速度快，居民出售不動產後，不僅財產交易所得大幅增加，售屋款暫存入銀行，也拉升利息所得。

另外張旭嵐分析，台中市成熟精華區七期、11期供給飽和，比鄰的新興重劃區14期和單元二，吸引不少外溢的高收入民眾，拉高重劃區村里近年的平均所得，使所在村里於平均所得增幅排行榜中稱霸。

台中平均所得增幅前五名的村里中，西區公舘里是唯一沒有重劃區題材加持的村里。

陳定中表示，公舘里所在的西區，生活環境在台中舊市區中宜人舒適，因此早年為頗受青睞的高級住宅區，居民多半具有專業背景，所得基礎也相對突出；且公舘里北側有美術園道，近年觀光業、餐飲業發展活絡，南側則有台鐵立體化的五權車站於2018年通車，享有軌道紅利，因此近年的財產交易所得增加不少。