快訊

726大罷免懶人包／看門檻兩條件！圖解罷免成功或失敗的流程走向

立院今函送「普發一萬」特別條例 政院10天內須決定是否覆議

才傳分居！ㄚ頭5年婚姻疑貌合神離「簽字離婚」 經紀人發聲了

撐過震盪還能賺！多重資產基金績效近半年飆逾一成 超越大盤數十倍

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
在市場震盪與利率變化交錯的上半年，面對關稅政策等不確定性，多重資產型基金展現靈活配置優勢，穩健因應波動行情，並掌握股債輪動與收益機會，成為攻守兼備的投資利器。示意圖。圖／AI生成
在市場震盪與利率變化交錯的上半年，面對關稅政策等不確定性，多重資產型基金展現靈活配置優勢，穩健因應波動行情，並掌握股債輪動與收益機會，成為攻守兼備的投資利器。示意圖。圖／AI生成

在市場震盪與利率變化交錯的上半年，面對關稅政策等不確定性，多重資產型基金展現靈活配置優勢，穩健因應波動行情，並掌握股債輪動與收益機會，成為攻守兼備的投資利器。據統計，多檔多重資產基金上半年績效超過10%，顯示具備分散風險、穩中求勝的強勁實力。

根據CMoney統計至18日，觀察近半年來多重資產型基金績效表現，多檔績效超越台股大盤（績效1%）數十倍，包括：兆豐日本優勢多重資產、聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產、柏瑞新興動態多重資產、合庫全球醫療照護產業多重資產收益、中國信託亞太實質收息多重資產、富達永續減碳商機多重資產收益、第一金全球永續影響力投資多重資產、合庫入息優化多重資產、合庫AI多重資產、柏瑞新興動態多重資產等基金績效介於10.0%至25.7%。

日本市場方面，綜合兆豐投信、野村投信、富蘭克林證券投顧表示，市場盤面資金雖呈現快速輪動態勢，但主軸仍聚焦電子族群，特別是AI相關次產業最具投資價值；雖然短期日本國內政治情勢發展乃至美國關稅政策等外部不確定性可能牽動市場情緒，但公司治理改革、邁入通膨環境經濟正常化與評價低廉等日本三大結構性優勢才是持續吸引資金進駐日股的關鍵。

投資建議上，日股雖受短期市場雜音干擾，但經濟基本面韌性並未見顯著動搖，近期若因為關稅消息出現拉回，反而提供中長線投資布局的機會。

AI 日本 日股 台股

延伸閱讀

台北夏季旅展 邀請晶菫日本舞研究會演出獲好評

股價狂噴502%！美最新「妖股」Opendoor成交量竟占大盤10%

券商6月賺逾百億

日本參議院選舉極右派勝利 大增14席

相關新聞

撐過震盪還能賺！多重資產基金績效近半年飆逾一成 超越大盤數十倍

在市場震盪與利率變化交錯的上半年，面對關稅政策等不確定性，多重資產型基金展現靈活配置優勢，穩健因應波動行情，並掌握股債輪...

AI 市場持續擴張 全台首檔市值型主動式 ETF 有看頭

短線來看，野村投信表示，隨著關稅、匯率、晶片出口限制利空逐漸淡化，指數有望持續往前高靠近，後續除了關注台灣對等關稅談判進...

大型成長股長期績效勝小型股 全球龍頭股主動式 ETF 迎長多行情

台新全球龍頭成長主動式ETF基金（00986A）經理人蘇聖峰表示，近年龍頭企業憑藉其規模優勢和創新能力，以及穩健的獲利與...

台股價量雙飆標的 搶鏡

台股昨（21）日雖然小幅收跌，但多頭氣勢不減，日K已連收五紅。觀察近一周台股ETF表現，篩選「價量雙飆」的強勢標的，不僅...

外資重返亞股市場 資金流向台股…半導體、AI概念股受青睞

外資上周對新興亞股買多於賣，對台股買超22.1億美元最多，其次是南韓5.3億美元；賣超則以對印度的5.7億美元最多，其次...

非投等債、短債 聚光

根據集保中心公布的最新債券ETF受益人統計資料顯示，104檔債券ETF整體受益人，在7月4日創下今年新低後，已連續2周增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。