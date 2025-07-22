撐過震盪還能賺！多重資產基金績效近半年飆逾一成 超越大盤數十倍

在市場震盪與利率變化交錯的上半年，面對關稅政策等不確定性，多重資產型基金展現靈活配置優勢，穩健因應波動行情，並掌握股債輪動與收益機會，成為攻守兼備的投資利器。據統計，多檔多重資產基金上半年績效超過10%，顯示具備分散風險、穩中求勝的強勁實力。

根據CMoney統計至18日，觀察近半年來多重資產型基金績效表現，多檔績效超越台股大盤（績效1%）數十倍，包括：兆豐日本優勢多重資產、聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產、柏瑞新興動態多重資產、合庫全球醫療照護產業多重資產收益、中國信託亞太實質收息多重資產、富達永續減碳商機多重資產收益、第一金全球永續影響力投資多重資產、合庫入息優化多重資產、合庫AI多重資產、柏瑞新興動態多重資產等基金績效介於10.0%至25.7%。

日本市場方面，綜合兆豐投信、野村投信、富蘭克林證券投顧表示，市場盤面資金雖呈現快速輪動態勢，但主軸仍聚焦電子族群，特別是AI相關次產業最具投資價值；雖然短期日本國內政治情勢發展乃至美國關稅政策等外部不確定性可能牽動市場情緒，但公司治理改革、邁入通膨環境經濟正常化與評價低廉等日本三大結構性優勢才是持續吸引資金進駐日股的關鍵。

投資建議上，日股雖受短期市場雜音干擾，但經濟基本面韌性並未見顯著動搖，近期若因為關稅消息出現拉回，反而提供中長線投資布局的機會。