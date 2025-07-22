奇美獲「ISO 46001 水資源效率管理系統認證」 強化水資源永續治理

奇美實業22日宣布本月獲ISO 46001 水資源效率管理系統認證，以推升公司用水效率與水資源韌性。此舉不僅是應對全球水資源短缺的挑戰，也是企業對永續發展承諾的重要體現。在此國際標準框架下，奇美將能確保水資源在「減少取水、增加回用、取代用水」為核心的三大策略下，提升企業用水管理的成熟度，超越節水，強化水資源永續治理。

根據「世界經濟論壇」近年發布的《全球風險報告》，自然資源短缺被列為未來十年最重大風險之一，凸顯出企業在水資源管理上的必要性與迫切性。2023年，奇美首度參與國際永續評估機構CDP（Carbon Disclosure Project）水資源安全（Water Security）揭露，整體評級達A-，顯示奇美在水資源管理方面已具備良好基礎。

自2024年5月起，奇美於各廠區著手導入ISO 46001 水資源效率管理系統，以「從上而下的治理文化」與「由下而上的全員參與」推動企業用水管理的轉型升級。取得認證後，可確保透過系統性、數據化與持續改善的手法，進一步建立完整的用水管理制度與行動架構。

奇美積極推動水資源循環再利用，透過內外部再生水的雙管齊下，已於今年3月實現仁德廠區再生水替代率達80%，使奇美每年可減少約363萬公噸的自來水取用，相當於約35,000人的年用水量。未來，奇美實業將持續關注水資源的管理與使用，依循PDCA (Plan-Do-Check-Act) 循環，定期審查與評估企業水資源效率，力求不斷提高效益，減少環境衝擊，並以工業用水100%使用再生水為長期目標，用具體行動實踐水資源的永續管理。