借鏡國際經驗邁向永續 台灣雙軌碳定價政策體系成形

2025國際企業論壇「定價而行 與國際對接策略」22日盛大舉行，邀集歐洲在臺商務協會(ECCT)、美國商會（AmCham Taiwan），及多家外商企業與政府部會代表，針對我國碳定價設計、產業轉型挑戰及國際合作機會進行深入交流，借鏡國際經驗，作為後續推動的重要參考。

碳定價不僅是減碳重要工具，更是驅動綠色成長的關鍵。我國碳費制度已於今年正式上路，日前環境部也提出碳定價實施路徑，未來將結合「碳費制度」與「總量管制及排放交易制度(ETS)」雙軌並進，以排碳有價結合市場機制，形成完整的碳定價政策體系，帶動產業穩健轉型，促進綠色永續發展。

環境部長彭啓明指出，碳定價制度不僅是全球公認重要的減碳策略，更是產業邁向淨零的轉型引擎。臺灣長期在高科技製造與供應鏈領域具備競爭力，也擁有推動綠色成長的關鍵潛力。2025年起，針對年排放超過2.5萬公噸二氧化碳當量的電力與製造業者徵收碳費，並設計提出符合西元2030年指定目標之自主減量計畫可適用優惠費率之機制，透過一般費率及優惠費率之價差，引導企業積極推動減碳措施、投資低碳技術與綠色製程。

彭啓明進一步表示，我國碳費制度已於今年正式上路，但相較於固定的徵收費率，總量管制與交易(ETS)制度可以藉由市場機制，反應產業減碳實際付出的成本。環境部目前正持續強化利害關係者的教育與溝通，今年6月已首次帶領「綠色成長聯盟」成員共同赴德國參與碳定價研習營學習第一手資訊，期能於西元2026年建立試行ETS制度，藉由公私協力的參與模式，加速我國碳市場制度與國際的接軌，以利未來推動總量管制及排放交易制度。

環境部表示，未來將持續推動並完善雙軌碳定價制度，攜手產、官、學界及國際合作夥伴，整合多元政策措施與產業輔導資源，讓淨零轉型成為產業價值提升與競爭力強化的新引擎，一起攜手為達成國家減碳新目標邁進。

透過論壇，環境部期許持續打造更完整的政策溝通平台，凝聚多元觀點，深化產業與政府之間的信任與合作，促進跨域協作與創新。臺灣不僅是國際氣候行動的積極實踐者，更將以綠色成長與供應鏈淨零轉型為基礎，攜手各界共同打造公正、韌性與永續兼具的未來，穩健邁向2050淨零排放目標。